Без дисциплинарно наказание за Невена Зартова, ВСС не установи нарушения

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) не наложи дисциплинарно наказание по второто производство срещу бившия административен ръководител на Софийската районна прокуратура (СРП) Невена Зартова. Според колегията няма данни и факти за извършено престъпление.

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През февруари 2024 г. бившият градският прокурор на София Илиана Кирилова сезира Висшия прокурорски съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу Зартова. Искането на Кирилова бе изпратено чрез тогавашния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Проверката обхваща пет конкретни действия на прокурор Зартова, свързани с образуване по устно разпореждане на 29 май 2023 г. на прокурорска преписка от СРП. За три от извършените от Зартова действия проверяващият прокурор стига до извода, че са умишлено допуснати - нарушение на служебните задължения, дисциплинарно нарушение, уронване престижа на съдебната власт.

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Искането се базира на доклад за извършена проверка на действията на трима прокурори от СРП, както и на техния административен ръководител. Проверяващият върховен прокурор стига до извода, че тримата прокурори при СРП не следва да носят дисциплинарна отговорност, докато Зартова трябва да носи.