Тим от френската Лига 1 дойде за Светльо Вуцов

Светослав Вуцов е един от най-важните футболисти на Левски в последната повече от година и с представянето си със „синята“ фланелка привлече погледите на редица отбори от чужбина. Един от тимовете, които следят отблизо изявите на младият страж е от френската Лига 1. Името на клуба не се споменава, но според информация на колегите от „Тема спорт“ негови представители са били в София, за да наблюдават изявите на Вуцов по време на реванша с Борац Баня Лука.

Вуцов е сред най-важните играчи на Левски

Както е известно, Левски победи Борац с 4:0 на стадион „Георги Аспарухов“ и след равенство 1:1 в първия мач си осигури участие във втория квалификационен кръг на Шампионска лига. Самият Вуцов нямаше много работа в реванша срещу тима от Босна и Херцеговина, но въпреки това е успял да впечатли скаутите на въпросния френски отбор, който има много сериозен интерес към привличането на 23-годишния вратар.

Стражът е оценен на 3 милиона евро

Трансферът на Вуцов в тима от Лига 1 обаче няма да бъде никак лесен, тъй като наскоро вратарят подписа нов договор с Левски. Контрактът е до лятото на 2028 година, което означава, че всеки един отбор, който иска да го привлече ще трябва да извади доста сериозна сума за правата му. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на бившия национал на България е 3 милиона евро.

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