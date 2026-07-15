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Първи нов в Разград: Лудогорец взе младежки национал на България! (ВИДЕО)

15 юли 2026, 12:28 часа 326 прочитания 0 коментара
Снимка: udogorets.com
Първи нов в Разград: Лудогорец взе младежки национал на България! (ВИДЕО)

Лудогорец привлече първи нов футболист по време на летния трансферен прозорец. „Орлите“ се подсилиха с младежкия национал на България – Михаил Полендаков. 19-годишният бранител се присъединява към разградчани под наем от английския Шефийлд Юнайтед. В договора между двата клуба има записана клауза за откупуването му, която родният тим може да активира след края на настоящата кампания.

„За мен е чест да бъда футболист на Лудогорец“

„Младежкият национал Михаил Полендаков е футболист на Лудогорец. Защитникът се присъедини към 14-кратните шампиони преди десет дни, като вчера Лудогорец финализира сделката с английския Шефилд Юнайтед. 19-годишният десен бек ще играе на „Хювефарма Арена“ под наем с опция за закупуване“, написаха от Лудогорец

„За мен е чест да бъда футболист на Лудогорец. Надявам се да се адаптирам бързо в състава и да помогна на отбора в борбата му за трофеите“, заяви Михаил Полендаков.

Полендаков е един от най-перспективните български футболисти на своя пост. В кариерата си досега има 39 мача за представителния отбор на Септември, а след трансфера си в Шефилд Юнайтед записа и две участия за английския клуб. Той е и част от младежкия национален отбор на България, като е играл и за всички юношески формации.

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Национален отбор по футбол Лудогорец Шефийлд Юнайтед Михаил Полендаков
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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