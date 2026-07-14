"Имахме две 100-процентови възможности! Първият гол разстрои играта ни и Левски показа колко е силен"

Треньорът на босненския Борац (Баня Лука) Винко Маринович даде своя коментар след загубата от Левски.

"Първо искам да поздравя Левски за класирането напред. Играхме добре през първото полувреме, имахме две 100-процентови възможности, които не успяхме да използваме. Голът в началото на второто полувреме разстрои нашата игра и повлия на крайния резултат", започна Винко Маринович пред Diema Sport.

"С трима в защита бяхме, с идеята да подсилим нашата отбрана и да не допускаме празни пространства. През първото полувреме свършихме нашата работа. След първия гол трябваше да променим постройката и Левски показа колко е силен", добави още той.