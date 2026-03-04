Истината за бялото пране: Експерти разкриха точната температура

Оказва се, че температурата, която избирате за бели дрехи, може да окаже огромно влияние – избраната температура може да доведе до матови, мръсни тъкани или такива, които всъщност изглеждат свежи и блестящи. В статията по-долу експерти по пране споделят най-добрата температура за получаване на възможно най-чисти и свежи бели дрехи.

Още: Домът ви не е толкова чист, колкото мислите – вижте какво пропускате

Най-добрата температура на водата за пране на бели дрехи

„Топлата вода обикновено е най-добрият избор за поддържане на белите дрехи чисти и блестящи“, обяснява Решел Баланцат, основател и изпълнителен директор на бутикова услуга за пране и почистване на дрехи. „Тя активира перилния препарат по-ефективно от студената вода и помага за премахването на телесните мазнини, остатъците от дезодорант и ежедневните замърсявания, които могат да доведат до матов вид на белите дрехи с течение на времето.“ За повечето перални машини топлата вода е между 32 и 38°C.

Горещата вода, която обикновено е с температура 60°C или по-висока, си има своето място. Мишел Пиомбино, експерт по пране и главен учен във фирма за почистващи препарати, препоръчва прането на бели дрехи, изработени от по-здрави материи (като памук), в гореща вода, тъй като те могат да издържат на топлината, както и спално бельо и кърпи.

Още: Трик за пране, който помага за премахване на упорити петна за нула време

„Горещата вода може да бъде полезна за силно замърсени, издръжливи тъкани, но твърде честата ѝ употреба може да отслаби влакната и да доведе до невъзможност за изпиране на определени петна“, добавя Баланцат.

Например, никога не трябва да перете дрехи с петна от кръв в гореща вода, за да избегнете запечатванети им. „Платове като коприна, дантела и вълна също не трябва да се перат в гореща вода, тъй като това може да причини повреда на материалите“, казва Пиомбино.

Студената вода може да бъде полезна и за определени цветове и материали. Баланцат казва, че е най-подходяща за деликатни тъкани и дрехи, склонни към свиване, тъй като температурата може да предотврати износването и избледняването с течение на времето. Тъмно оцветените дрехи и спортните дрехи с еластични влакна също са идеални кандидати за студена вода, казва Пиомбино.

Още: Как да перем правилно цветни дрехи, за да не избледняват с всяко пране

Други начини да запазите белите дрехи искрящо чисти

Температурата на водата е само едно парче от пъзела за пране, когато става въпрос за поддържане на белите дрехи да изглеждат блестящи и чисти, казва Баланцат. Ето и други начини за запазване на блясъка им:

Перете белите дрехи отделно от тъмните и цветните.

Избягвайте претоварването на пералнята, за да могат дрехите да се изплакнат добре.

Използвайте ефикасен препарат, който може да осигури мощно почистване при всякакви температури.

Пропуснете омекотителя за бели дрехи. „Той може да остави покритие, което намалява яркостта“, казва Баланцат.

Още: Искате да доживеете до 100? Започнете с тези 9 прости неща още днес

Добавете избелител на кислородна основа, за да премахнете безопасно натрупванията от време на време.

Сушете белите дрехи на слънчева светлина, когато е възможно, казва Баланцат, защото естествената светлина помага за изсветляване на тъканите.

Като цяло, Пиомбино има една всеобхватна мъдрост за всички перачи: Винаги проверявайте етикета за грижа на дрехата, преди да я перете, тъй като той ще покаже препоръчителната температура и условия за пране.

Още: Как да сортираме дрехите правилно преди пране