Истината за бялото пране: Експерти разкриха точната температура

Оказва се, че температурата, която избирате за бели дрехи, може да окаже огромно влияние – избраната температура може да доведе до матови, мръсни тъкани или такива, които всъщност изглеждат свежи и блестящи. В статията по-долу експерти по пране споделят най-добрата температура за получаване на възможно най-чисти и свежи бели дрехи.
Най-добрата температура на водата за пране на бели дрехи
„Топлата вода обикновено е най-добрият избор за поддържане на белите дрехи чисти и блестящи“, обяснява Решел Баланцат, основател и изпълнителен директор на бутикова услуга за пране и почистване на дрехи. „Тя активира перилния препарат по-ефективно от студената вода и помага за премахването на телесните мазнини, остатъците от дезодорант и ежедневните замърсявания, които могат да доведат до матов вид на белите дрехи с течение на времето.“ За повечето перални машини топлата вода е между 32 и 38°C.
Горещата вода, която обикновено е с температура 60°C или по-висока, си има своето място. Мишел Пиомбино, експерт по пране и главен учен във фирма за почистващи препарати, препоръчва прането на бели дрехи, изработени от по-здрави материи (като памук), в гореща вода, тъй като те могат да издържат на топлината, както и спално бельо и кърпи.
„Горещата вода може да бъде полезна за силно замърсени, издръжливи тъкани, но твърде честата ѝ употреба може да отслаби влакната и да доведе до невъзможност за изпиране на определени петна“, добавя Баланцат.
Например, никога не трябва да перете дрехи с петна от кръв в гореща вода, за да избегнете запечатванети им. „Платове като коприна, дантела и вълна също не трябва да се перат в гореща вода, тъй като това може да причини повреда на материалите“, казва Пиомбино.
Студената вода може да бъде полезна и за определени цветове и материали. Баланцат казва, че е най-подходяща за деликатни тъкани и дрехи, склонни към свиване, тъй като температурата може да предотврати износването и избледняването с течение на времето. Тъмно оцветените дрехи и спортните дрехи с еластични влакна също са идеални кандидати за студена вода, казва Пиомбино.
Други начини да запазите белите дрехи искрящо чисти
Температурата на водата е само едно парче от пъзела за пране, когато става въпрос за поддържане на белите дрехи да изглеждат блестящи и чисти, казва Баланцат. Ето и други начини за запазване на блясъка им:
- Перете белите дрехи отделно от тъмните и цветните.
- Избягвайте претоварването на пералнята, за да могат дрехите да се изплакнат добре.
- Използвайте ефикасен препарат, който може да осигури мощно почистване при всякакви температури.
- Пропуснете омекотителя за бели дрехи. „Той може да остави покритие, което намалява яркостта“, казва Баланцат.
- Добавете избелител на кислородна основа, за да премахнете безопасно натрупванията от време на време.
- Сушете белите дрехи на слънчева светлина, когато е възможно, казва Баланцат, защото естествената светлина помага за изсветляване на тъканите.
Като цяло, Пиомбино има една всеобхватна мъдрост за всички перачи: Винаги проверявайте етикета за грижа на дрехата, преди да я перете, тъй като той ще покаже препоръчителната температура и условия за пране.
