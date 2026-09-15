Проектът на Лудогорец зацикли: Томас Райс напуска, за да стане треньор на Мохамед Салах

Само два месеца след като пое Лудогорец, Томас Райс е на път да напусне Разград! Германският специалист, който през лятото бе избран да върне "орлите" към шампионската титла и да промени клуба след проваления минал сезон, вече е в центъра на сериозен трансферен треньорски сюжет в Турция. Според последните информации от южната ни съседка Райс е получил официална оферта от Трабзонспор, а преговорите са навлезли в напреднала фаза.

Трабзонспор натиска за Томас Райс

Информацията първоначално бе разпространена от турския журналист Ягъз Сабунджуоглу, според когото Трабзонспор е отправил официално предложение към Райс и е започнал разговори и с Лудогорец. Президентът на турския клуб Ертугрул Доан дори е изпратил специалния си самолет до България при очакване сделката да бъде финализирана.

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Още по-сериозна индикация за развитието на ситуацията идва от турски медии, които съобщават, че Райс е постигнал принципна договорка с Трабзонспор. Според публикациите германецът трябва да пътува до Трабзон за финализиране на последните детайли.

Лудогорец трябва да бъде обезщетен за Райс

Основната пречка пред незабавното приключване на сделката е договорът на Райс с Лудогорец. Хърватският специалист бе назначен едва през юли, като клубът официално обяви пристигането му на 12 юли.

Турските информации сочат, че Трабзонспор трябва да договори условията за освобождаването му с Лудогорец, като се споменава и плащане на обезщетение. Именно това е ключовият детайл, който трябва да бъде изчистен, преди Райс да може официално да стане треньор на турския клуб.

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