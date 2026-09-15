В Англия останаха изненадани от новия директор на Левски

В началото на седмицата се проведе Общото събрание на акционерите на Левски, на което бяха обявени големите промени по високите етажи. Единствено изпълнителният директор Даниел Боримиров остава от старото ръководство. Надзорният и Управителният съвети ще бъдат обединени в Съвет на директорите, в който бяха назначени българина, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Наско Сираков остава в клуба на позицията на почетен президент.

В Англия отбелязаха присъединяването на Еду към Левски

Най-голямото име в новото ръководство на "сините" несъмнено е това на Еду Гаспар. Той е бивш координатор в националния отбор на Бразилия и спортен директор на Арсенал. През последните две години изпълняваше длъжността директор по футболните въпроси в Нотингам Форест. Наскоро той се оттегли от тази позиция, за да дойде на "Герена" по покана на новия собственик Атанас Бостанджиев. Новото предизвикателство в кариерата на Еду не убегна на английските медии.

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Ето какво написаха медиите в Англия:

На Острова обърнаха внимание на присъединяването на бившия спортен директор на Арсенал към Левски. Местното издание "Daily Mail" определи този ход като изненадващ. От "talkSPORT" също съобщиха новината по този начин: "Еду си намери изненадваща нова работа само седмица след прекратяването на договора му с Нотингам Форест". От авторитетното издание "The Athletic" бяха най-подробни, като уточниха, че позицията на бразилеца ще бъде определена на следващото заседание.

"Еду се присъедини към българския шампион Левски София, след като напусна поста си на глобален ръководител на футболните операции в Нотингам Форест. През миналия сезон Левски спечели титлата в българското първенство, слагайки край на серията от 14 поредни титли на съперника си Лудогорец - постижение, което представляваше световен рекорд. В понеделник клубът назначи нов съвет на директорите от петима членове, сред които е и Еду. Базираният в София клуб не уточни каква точно ще бъде ролята на Еду, но добави, че новосформираният съвет ще избере председател и изпълнителен директор на следващото си заседание", пише The Athletic.

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