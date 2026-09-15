Спорт:

В Англия останаха изненадани от новия директор на Левски

15 септември 2026, 9:51 часа 972 прочитания 0 коментара

В началото на седмицата се проведе Общото събрание на акционерите на Левски, на което бяха обявени големите промени по високите етажи. Единствено изпълнителният директор Даниел Боримиров остава от старото ръководство. Надзорният и Управителният съвети ще бъдат обединени в Съвет на директорите, в който бяха назначени българина, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Наско Сираков остава в клуба на позицията на почетен президент.

В Англия отбелязаха присъединяването на Еду към Левски

Най-голямото име в новото ръководство на "сините" несъмнено е това на Еду Гаспар. Той е бивш координатор в националния отбор на Бразилия и спортен директор на Арсенал. През последните две години изпълняваше длъжността директор по футболните въпроси в Нотингам Форест. Наскоро той се оттегли от тази позиция, за да дойде на "Герена" по покана на новия собственик Атанас Бостанджиев. Новото предизвикателство в кариерата на Еду не убегна на английските медии.

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Еду Гаспар

Ето какво написаха медиите в Англия:

На Острова обърнаха внимание на присъединяването на бившия спортен директор на Арсенал към Левски. Местното издание "Daily Mail" определи този ход като изненадващ. От "talkSPORT" също съобщиха новината по този начин: "Еду си намери изненадваща нова работа само седмица след прекратяването на договора му с Нотингам Форест". От авторитетното издание "The Athletic" бяха най-подробни, като уточниха, че позицията на бразилеца ще бъде определена на следващото заседание. 

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"Еду се присъедини към българския шампион Левски София, след като напусна поста си на глобален ръководител на футболните операции в Нотингам Форест. През миналия сезон Левски спечели титлата в българското първенство, слагайки край на серията от 14 поредни титли на съперника си Лудогорец - постижение, което представляваше световен рекорд. В понеделник клубът назначи нов съвет на директорите от петима членове, сред които е и Еду. Базираният в София клуб не уточни каква точно ще бъде ролята на Еду, но добави, че новосформираният съвет ще избере председател и изпълнителен директор на следващото си заседание", пише The Athletic.

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Левски Еду Гаспар
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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