Заради подкрепа за Палестина: Изхвърлиха рапъра Макълмор от турнето на Ед Шийрън

Макълмор беше изключен от останалата част от американския етап на турнето "Loop" на Ед Шийрън, след като американският рапър извика "Свобода за Палестина" на сцената на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси. В кратка реч между песните на 4 септември, печелилият "Грами" изпълнител каза на публиката, че иска хората в Газа и "окупирания Западен бряг" да знаят, че "не сме ги забравили", което предизвика петиция от Израелско-американския съвет, изискваща отстраняването му от турнето.

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"Messina Touring Group", организаторът на американската част от турнето на Шийрън, заяви пред "Rolling Stone": "Като организатори на концертите от американското турне "Loop Tour" на Ед Шийрън, бяхме уведомени от местата, в които предстоят концерти в САЩ, че няма да позволят провеждането на концерт, в чийто състав фигурира Макълмор, което би довело до отмяна на турнето и би засегнало стотици хиляди фенове. След обсъждания със заинтересованите страни Макълмор няма да се изявява на оставащите дати от турнето."

Макълмор, роден в Сиатъл, трябваше да бъде подгряващ изпълнител на Шийрън в осем от оставащите 10 концерта от неговото американско турне "Loop", което ще бъде възобновено на 19 септември във Филаделфия. Сред местата, които според информациите са възразили срещу завръщането на рапъра, са стадиони в този град, както и в околностите на Бостън, Атланта, Шарлот, Индианаполис, Далас и Тампа.

Хората от Газа не са забравени

Макълмор, който отдавна е открит защитник на правата на палестинците и жителите на Газа, изрече тези думи при първото си участие в турнето "Loop" на 4 септември. "Една от основните причини, поради които изобщо исках да направя това турне, е, за да мога да изляза на стадиони като този и да кажа думи, които са ми много близки и скъпи: "Свобода за Палестина", каза той в двуминутна реч. "Казах: "Свобода за Палестина!" Искам тези думи да прозвучат силно и ясно, за да знаят хората от Газа до окупирания Западен бряг, че не сме ги забравили."

Намеквайки за възможни спорове, той добави, че ако не "изразя това, което ми е на сърцето, за да запазя собствения си комфорт и този на публиката… това ще бъде денят, в който вече няма да заслужавам да бъда на сцената", и нарече Американската служба за имиграция и митнически контрол (ICE) "терористична организация". Той показа и кадри от опустошението, причинено от израелските военни атаки в Газа, по време на протестния си химн "Hind’s Hall", който отбелязва завземането от протестиращите на сграда, кръстена в чест на Хинд Раджаб – шестгодишно момиче, убито от израелската армия през 2024 г.

Коментарите подтикнаха групата "StopAntisemitism" да обвини музиканта, че "засажда" феновете си с "антиизраелска пропаганда" в публикация в Instagram, която беше разпространена от певицата Пинк.

В друга публикация Пинк обясни, че не възразява срещу това Макълмор да казва "свобода за Палестина", но добави: "Никога не съм искала друг артист да бъде заглушен и не го искам и сега. Не искам никой да бъде уволнен и не искам да ми се връщат парите. Това, от което се нуждая, е да мога да кажа, като еврейска майка: "Това ме уплаши и уплаши хората, които обичам", без да ми казват, че страхът ни е просто пропаганда, и без да ми казват, че по някакъв начин съм съгласна с геноцида, само защото съм го забелязала?".

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Израелско-американският съвет също призова Макълмор да бъде изключен от турнето, твърдейки, че изявленията му повдигат въпроса "къде трябва да се постави границата, когато подгряващ изпълнител използва глобална концертна платформа, за да прокарва едностранна политическа програма".

При второто си участие в "МетЛайф" на 5 септември Макълмор повтори подкрепата си за Палестина и се обърна към еврейските членове на публиката: "Критиката към Израел, критиката към апартейда, противопоставянето на геноцида по никакъв начин не е критика към вас. Моето послание е за мир, любов; за това всички човешки същества да бъдат третирани с достойнство, уважение и равенство."

Какво обясни Макълмор

В дълъг пост в Instagram в понеделник сутринта Макълмор потвърди, че Шийрън и екипът му са решили да го изключат от турнето, но отбеляза, че нито той, нито Шийрън, нито Пинк са жертви. "Имаме кариери, пари, възможности, сигурност и публика по целия свят", написа той. "Каквито и последствия да ни сполетят заради това, което казваме, ние можем да се приберем при семействата си. Жертвите са палестинският народ. Мъжете, жените и децата, които са били убити, измъчени от глад, разселени и принудени да преживеят невъобразимо насилие", добави той, като посочи над 20 000 деца, убити в Газа от израелската армия след терористичните атаки на Хамас от 7 октомври 2023 г.

Макълмор обясни, че решението е било взето след седмица на "трудни разговори" с Шийрън – приятел от 13 години, когото той счита за "брат", макар че "както казах на Ед многократно по телефона, нашето приятелство не може да промени моята отговорност да кажа истината за това, което се случи". Според Макълмор Шийрън е бил под натиск от собствениците на стадиони, обединени от Робърт Крафт – милиардерът, собственик на "Ню Инглънд Пейтриътс" и стадион "Джилиет" във Фоксборо, Масачузетс, където Шийрън трябваше да изнесе следващия си концерт – да изключи Макълмор от турнето, за да не бъде английският певец, който е изключен от техните зали. "Ед беше в гадно положение", написа рапърът. "Той го знаеше. Типичната му аполитична позиция беше поставена под въпрос по начин, по който никога преди не е била. Това, което казах в "МетЛайф", го повтарям на сцени по целия свят от почти три години", добави той. "Защо тогава сега това се превръща в проблем? Защото сега споделям сцената с един от най-големите артисти в света, на някои от най-големите сцени в Америка."

Макълмор завърши дългия си пост, като повтори призива си за "освобождаване на Палестина": "Ако тези думи ми струват сцената, но в същото време насочват разговора обратно към Палестина, тогава това беше най-успешното турне, на което някога съм бил."

Болка за еврейската общност

В изявление, предоставено на NBC News, Крафт заяви, че решението да се забрани достъпът на Макълмор до стадион "Джилиет", който е замислен като "гостоприемна среда за всички гости", е било взето след коментарите по време на концертите в "МетЛайф" и "по-широката история на реторика и образи, които според нас са били дълбоко обидни и нанасящи болка на еврейската общност".

"Бих приветствал възможността да седна с Макълмор и да обсъдим фактите, защото в крайна сметка нашата цел е една и съща – мир за всички хора, край на страданията и край на всякаква омраза", добави той. Той също така обвини Хамас за действия, които "са причинили неизмеримо страдание както на палестинците, така и на израелците. През последното десетилетие голяма част от времето и вниманието ми бяха насочени към борбата срещу антисемитизма и всякакви форми на омраза, и чувствам отговорност да се застъпя, когато смятам, че границата е пресечена", каза той. Крафт, който е евреин, създаде през 2019 г. Фондацията за борба с антисемитизма, известна днес като "Алиансът "Синият квадрат" срещу омразата". Той е дългогодишен поддръжник на държавата Израел, както и на нейния съюзник в Белия дом – Доналд Тръмп.

Северноамериканската част от турнето на Шийрън ще приключи през ноември на стадион "Реймънд Джеймс" в Тампа, Флорида, където по-рано тази година се състояха два концерта на Ye – рапърът, известен преди като Кание Уест, който има история на антисемитски изказвания. Подгряващите изпълнители Лукас Греъм и Аарон Роу ще излязат на сцената, както е планирано, пише "Rolling Stone".