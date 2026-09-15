"Той е унижение за футбола": Сериозни критики за спрягания за нов треньор на ЦСКА

Една от най-коментираните теми в българския футбол през последните дни е около треньорския пост в ЦСКА. Както е известно, наскоро наставникът на тима Христо Янев подаде оставка. На негово място временно застана Даниел Моралес, който ще бъде начело, докато ръководството не назначи постоянен треньор. В медиите се върти слух, че "армейците" вече са избрали следващия си наставник и в момента преговарят с него. Става въпрос за беларуския специалист Алексей Шпилевски.

ЦСКА води преговори с треньор

38-годишният беларусин е познат с работата си в Казахстан и Кипър, където изведе отборите на Кайрат и Арис до титла. През миналия сезон обаче Шпилевски се провали в опита си спаси руския Пари НН от изпадане и бе уволнен три кръга преди края на шампионата. По тази причина той бе подложен на сериозни критики от някои от най-големите имена в руския футбол, отчете БГНЕС. Работата му в клуба бе много ниско оценена, както и футболните му познания.

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Алексей Мостовой бе сред най-явните критици на Шпилевски. В едно от интервютата си той бе казал: "Питате ме как оценявам неговата работа? Нула, нищо. Не разбирам, как футболните шефове намират такива треньори? Кой ги бута напред? Аз съм честен човек и не се страхувам да казвам истината. Като става въпрос за Шпилевски, винаги се задавам въпроса - кой е той? Шпилевски и още няколко треньора са унижение за футбола. Той дойде тук с лозунги и викове за атакуващ футбол с висока преса. И нищо не се получи. Освен, разбира се, хубавата му заплата."

Според анализаторите един от големите проблеми на Шпилевски е, че не му допада работата с футболисти, който не е избрал лично. "Неговият манталитет е такъв, че не обича да работи със заварени футболисти. Той е млад и още не е готов на компромиси", твърди руското издание sports.ru. Бившият футболист на Левски Владислав Радимов пък заяви, че беларуският специалист не е способен да води тренировки: "Едно е да разказваш за футбол, за тактика, за философия. Съвсем друго е да водиш на практика тренировките и да приложиш тези неща на терена. Той не го може, въпреки че влезе в руския футбол с много шум, надежди и очаквания."

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