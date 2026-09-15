ЦИК отказа да регистрира три инициативни комитета: Вижте важните срокове за избирателите

"8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Имаше две партии със заличени регистрации и три инициативни комитета, които получиха отказ за регистрация, заради констатирани непълноти и несъответствия, които не са били отстранени в законоустановения срок", каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова - Цветкова по време на брифинг във връзка с предстоящите президентски избори на 25 октомври 2026 г.

За сравнение Балова уточни, че на предхоните избори за президент и вицепрезидент през 2021 г. документи са регистрация са подали 12 партии, 5 коалиции и 12 инициативни комитета.

Стана ясно още, че партии и инициативните комитети имат възможност да регистрант своите кандидатски листи за президент и вицепрезидент до 22 септември, а към момента са подадени 4 кандидатски листи, а на 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи номерата в бюлетината.

Говорителят на ЦИК напомни, че право да бъде избиран за президент и вицепрезиеднт на републиката има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, навършил е 40 години към деня на изборите, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание "Лишаване от свобода" и е живял през последните пет години в страната. ОЩЕ: ЦИК обяви окончателно кандидатите за президентските избори (СПИСЪК)

Ремонтът на машините за гласуване

Другата седмица се очаква да има подписан договор за ремонта на машините, като сумата ще е малко над 10 млн. евро.

"До 15 октомври ни е срокът, в който трябва да получим изцяло готови машините, за да ги предадем на Министерство на иновациите и дигиталната трасформация за сертифициране", добави още Балова.

Тя уточни, че се работи в тясно партньорство с екипа от министерството и имат уверенията, че всичко ще се случи в срок.

Срокове за избирателите

В предварителните списъци за гласуване за 6 млн. 645 хил. 746 български граждани.

"Вече всеки избирател може да направи проверка на секцията, в която ще гласува по постоянен адрес, записан в лична карта. предварителните избирателни списъци вече са обявени на територията на общините в страната. Проверката може да се направи онлайн и чрез интернет страницата на ГРАО", добави Балова.

Тя обърна внимание, че тези, които искат да гласуват по настоящ адрес могат да подадат заявления до 10 октомври. "То може да бъде подадено в общината или онлайн чрез сайта на ГРАО", добави още говорителят на ЦИК.

До 10 октомври е и срокът, в който избирателите с трайни увреждания, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна секция.

"За избирателите, които в изборния ден, ще се намират извън страната, могат да подадат електронно заявление за гласуване на интернет страницата на ЦИК. Към 12.00 ч. днес са подадени и потвърдени над 6700 заявления от различни страни. Традиционно най-много са Обединеното кралство, САЩ, Германия и Турция", добави тя и уточни, че такива заявления могат да се подават до 24.00 ч. на 29 септември.