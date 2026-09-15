Архитектът на чудото Комо Сеск Фабрегас разкри от кого се учи

През последните години една от най-горещите теми на световния футбол е италианският Комо. Клуб, който допреди 2 години се състезаваше в Серия С, сега се бори за челните места в Серия А и направи дебюта си в Шампионска лига, като разгроми с 4:1 един от традиционните участници в турнира РБ Лайпциг. Архитектът на този проект е бившият халф на Арсенал, Барселона и Челси Секс Фабрегас, като той води Комо още от дните в третата дивизия. На пресконференция след поселдния мач на "синьо-белите" той разкри, че се учи именно от "артилеристите".

Сеск Фабрегас: "Много съм щастлив от представянето"

Ето какво каза Сеск Фабрегас пред медиите: "Няколко футболисти бяха много изтощени след двубоя срещу РБ Лайпциг в Шампионската лига, затова направихме промени, а начинът, по който резервите се включиха, изключително много ми хареса. Това беше важен отговор от страна на отбора, защото означава, че мога да разчитам на абсолютно всеки. Много съм щастлив от представянето. Тази победа е изключително ценна за мен като треньор, защото започвам да виждам потенциала на този състав.

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"Тогава рискуваш да допуснеш гол"

Трябва да се справяме с много нови ситуации. Когато отправиш 31 удара към вратата, а вкараш само веднъж, знаеш, че съперникът ще промени нещо, за да укрепи защитата си. Тогава рискуваш да допуснеш гол, което в крайна сметка се и случи. В модерния футбол е изключително важно да имаш бранители, които бележат голове. Арсенал спечели Премиър лийг до голяма степен благодарение на попаденията на защитниците си и статичните положения. Ако добавим това към нашите оръжия, ще имаме сериозно предимство".

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