Евроинтеграцията се основава на заслуги: Министър на Мицкоски най-сетне го разбра

Македония и другите страни, стремящи се към членство в Европейския съюз, трябва да ускорят процеса на реформи чрез координирани усилия на правителствата, парламентите и политическите участници, заяви днес заместник министър-председателят и министър по европейските въпроси Беким Сали на междурегионална среща в Скопие, в която участваха представители на Западните Балкани, Украйна, Молдова, Грузия, Европейската комисия и международни партньори, предаде македонската телевизия 21.

Сали подчерта, че всички страни очакват процесът на разширяване да бъде прозрачен, основан на заслуги и реални резултати от интеграцията, които допринасят за по-добро функциониране на институциите, финансова устойчивост и по-голяма сигурност.

„Много сме ангажирани с програмата за реформи, която е неразделна част от процеса на интеграция. Изпълняваме стъпките навреме и като държава сме готови за нови задължения. Предложихме около 25 точки, които сме готови да изпълним“, отбеляза Сали, добавяйки, че се очаква Европейската комисия да потвърди предложените мерки или да предложи допълнителни изисквания.

Трябва диалог с македонската опозиция

Той подчерта, че реформите не могат да бъдат осъществени без активна роля на парламентите и без координация между правителството и опозицията.

„Комуникацията между правителството, парламента, властите и опозицията трябва да бъде хармонизирана. Само с такъв подход можем да се надяваме на по-добро постигане на крайната цел - пълноправно членство в Европейския съюз“, подчерта Сали.

Относно регионалното сътрудничество, той потвърди, че делегации от Украйна също участват в срещата, изрази благодарност към германското посолство и GIZ за подкрепата им и подчерта, че инициативата има за цел да ускори процеса на интеграция на деветте страни кандидатки. ОЩЕ: В търсене на богати чужденци: ЕС критикува Северна Македония, че имитира законодателство срещу "златните визи"