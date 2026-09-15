Левски ще има най-модерния стадион в югоизточна Европа! Ясно е кога започва строежът (СНИМКИ)

Българският шампион Левски възнамерява да построи най-модерния стадион в югоизточната част от Европа. Новият дом на "сините" ще разполага с около 28 хиляди седящи места за футболни мачове, както и 38 700 за музикални концерти. Очаква се строежът на новия "Георги Аспарухов" да започне през юни месец 2027 година. Новината бе съобщена от архитект Цветан Петров от фирмата "ИПА Архитекти". Междувременно във фейсбук страницата на компанията се появиха снимка на това как би изглеждал обновеният стадион.

Показаха планувания облик на новия стадион на Левски

Петров заяви, че визата за проектирана е издадена и в момента строежът се съгласува с други институции. Той разкри, че се водят преговори с германската компания SBP, която е участвала в обновяването на стадионите на Реал Мадрид, Тотнъм, както и Олимпийския стадион в Мюнхен. Идеята е новото съоръжение да не бъде само футболен дом, а да се използва всеки ден от хората. Очаква се на "Герена" да има музей, ресторант и фен-шоп, които да работят напълно самостоятелно 365 дни. Очаква се строителството да продължи малко над две години, а стадионът да има възможност за бъдещо разширяване.

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Един от най-разпознаваемите елементи в архитектурния образ на стадиона ще бъде неговата дигитална фасада. Проектът предвижда панорамен LED банер с дължина приблизително 390 метра, две големи табла за резултатите с размери 24 на 9 метра, фасадни LED екрани с обща площ около 1 520 кв. м, приблизително 2,5 километра фасадно осветление и около 100 метра медийна фасада. Всички компоненти ще могат да работят координирано, а съдържанието да се синхронизира с мачови сценарии, клубни кампании и различни събития, което ще позволи да се променя в зависимост от режима и характера на събитието и да бъде активна част от преживяването на публиката и визуалната идентичност на Левски.

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