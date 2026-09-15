Любимец на Юрген Клоп се завръща в Ливърпул

Ливърпул не започна сезона по най-добрия възможен начин, но в момента "червените" са в период на преход и това не е било неочаквано. Въпреки всичко, от клуба показват, че се работи на най-високо ниво и то във всички възрастови групи. Така бившият играч на Ливърпул Джеймс Милнър се завръща в клуба, но като помощник на треньорите на младите таланти в академията на "червените".

Джеймс Милнър изигра 332 мача за Ливърпул

Джеймс Милнър игра за Ливърпул от лятото на 2015 г. до лятото на 2023 г., като именно за "червените" записа най-много мачове в кариерата си. С мърсисайдци Милнър изигра 332 мача, в които вкара 26 гола и даде 46 асистенции. С мърсисайдци халфът спечели Къмюнити Шийлд, Суперкупата на УЕФА, Световното клубно първенство, Карабао Къп, ФА Къп, Висшата лига и Шампионска лига. През 2023 г. той напусна "Анфийлд" в посока Брайтън със свободен трансфер. Там халфът изигра последните два сезона от кариерата си, след което се пенсионира.

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Джеймс Милнър работи за лиценз "UEFA Pro"

В момента Джеймс Милнър работи по придобиването на своя треньорски лиценз "UEFA Pro". Докато тече този процес, от Ливърпул са го поканили да работи с младите таланти от академията на клуба. Споразумението между двете страни е неформално, като Милнър няма да води изцяло определена възрастова група, а само ще помага на настоящите треньори във воденето на тренировки.

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