За война със САЩ? Китай строи първия в света кораб, пускащ безпилотни подводници

Нов кораб, забелязан в китайска корабостроителница, вероятно е първият в света кораб майка, предназначен за пускане на подводни дронове. Той явно представлява най-новата част от пъзела на необявените усилия на Пекин за разработване и внедряване на безпилотни подводници в реален размер. Темпото и амбициите на китайската военноморска модернизация продължават да се ускоряват. Само преди 25 години военноморските сили на Пекин бяха остаряла крайбрежна сила. Днес Китай строи повече военни кораби от всяка друга страна.

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И във все по-голям брой случаи неговите военни кораби не само са конкурентоспособни спрямо тези на другите държави, но са и по-модерни и авангардни. Сега Китай строи още един кораб, който може да се окаже първият по рода си в света - забелязан е в процес на строителство в корабостроителницата „Худун-Джонгхуа“ в Шанхай. Специализираното морско издание Naval News е анализирало множество сателитни снимки, за да оцени вероятната му роля.

Плавателният съд изглежда уникален, но най-правдоподобното обяснение е, че става дума за специален кораб майка за безпилотни подводници.

Гигантските безпилотни подводници

Китай вече се превърна в първата и единствена страна, която строи безпилотни подводници в реален размер. Наричани XXLUUV (екстра-екстра големи безпилотни подводни апарати), два типа от тях са били забелязани по време на тестове в Хайнан. С дължина 35 и 45 метра, те са около 6-8 пъти по-големи от подводницата Boeing Orca XLUUV на ВМС на САЩ. Вероятно двата модела са в пряка конкуренция.

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Те са били тествани в плаващи докове, като поне един от тях е специално проектиран за тази цел. XXLUUV-ите се съхраняват в доковете, докато корабът е в пристанище, и се извеждат в морето, където се спускат на вода и се изваждат обратно директно от дока.

Тази конфигурация е подходяща за тестване, но изглежда, че китайският военноморски флот желае по-здрава и гъвкава платформа носител. Новият кораб прилича на амфибиен десантен кораб с палуба за подводници в кърмата. Тази палуба обаче е отворена под подводницата и в нея може да се постави голяма люлка. Тя се спуска под кораба с помощта на 12 вертикални „повдигащи“ рамена.

Снимка: Getty Images

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Новият кораб майка

Пред палубата за подводници има и голям хангар, вероятно предназначен за съхранение на подводните апарати. Въз основа на размерите на палубата за подводници и наблюдаваните XXLUUV, корабът майка вероятно може да превозва 4 такива апарата в хангара или по-голям брой по-малки плавателни съдове.

Цялостният дизайн прилича силно на един, предложен за подводна изследователска подводница през 2025 г. Този китайски проект показваше като цяло подобна система, но в малко по-малък мащаб и с подводницата, разположена на отворена работна палуба между люлката и надстройката. Този кораб е много по-голям и разполага с вътрешен хангар. Размерът и наличието на вътрешния хангар обаче правят обяснението за гражданско или изследователско предназначение неубедително. Единственото правдоподобно обяснение е, че това е майка кораб за безпилотни подводници.

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Изглежда вероятно, че корабът майка ще изпълнява ролята на мобилен подводен спомагателен кораб за XXLUUV, като ще извършва техническо обслужване и ще ги съхранява извън водата, когато не се използват. Но тя може да служи и като платформа за изстрелване и изваждане от водата при бойни мисии.

Остава да се види как точно Китай възнамерява да използва XXLUUV. Изглежда вероятно те да имат роля в бойни операции на далечно разстояние, включително потенциално разполагане край западното крайбрежие на САЩ по време на периоди на засилено напрежение или конфликт. Ясно е обаче, че Китай продължава да инвестира значителни средства в тяхното въвеждане в експлоатация, което го поставя далеч пред всяка друга държава в това отношение. Поради това е вероятно Китай да се превърне в единствената държава, която експлоатира безпилотни подводници в пълен размер, пише Naval News.

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