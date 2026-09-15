Лудогорец разкара обявен за най-скъпия футболист в България

След като завърши сезона без титла за пръв път от 14 години насам, Лудогорец трябаше да предпиеме много сериозни действия на трансферния пазар, ако иска да подобри нивото си и отново да стане шампион на България. За целта "орлите" трябваше да осъществят и изходящи трансфери на футболсити, които не са част от плановете на новия треньор Томас Райс. Един от тях е Ерик Биле, който ще играе под наем в израелския Апоел Петах Тиква.

"Ерик Биле ще играе под наем в Апоел Петах Тиква"

Ето какво написаха от Лудогрец за трансфера на Ерик Биле: "Ерик Биле ще играе под наем в Апоел Петах Тиква. ПФК Лудогорец постигна договорка с израелския Апоел Петах Тиква за преотстъпването на нападателя Ерик Биле. 21-годишният футболист ще играе в елитния израелски клуб под наем до края на сезона. Биле бе привлечен в Лудогорец през януари 2025 г. от словашкия Жилина. До момента нападателят изигра 68 мача и отбеляза 8 гола за “орлите” във всички турнири. Лудогорец пожелава на Ерик Биле успех с екипа на Апоел Петах Тиква!"

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Ерик Биле беше обявен за най-скъпият в България

През миналия сеозн Ерик Биле записа 45 мача във всички турнири за Лудогорец, като вкара 9 гола и даде 1 асистенция. 5 от тези срещи той изигра за втория отбор на "орлите". През декември 2025 г. Биле дори беше обявен за най-скъпия футболист в България от футболната обсерватория CIES. Стойността на нападателя беше изчислена между 4.5 и 5.2 милиона евро, а изследването се основаваше най-вече на възръстта на футболиста и неговия талант. От началото на настоящия сезон Ерик Биле записа 7 срещи, в които вкара 2 гола. И 2-те му попадения дойдоха с дубъла на Лудогорец, за който има 3 мача.

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