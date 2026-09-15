Сектор Г с призив към "червена" България, свързан с големия Любо Пенев

"Трибуна Сектор Г" отправи емоционален призив към привържениците на ЦСКА преди предстоящия двубой с Локомотив София. "Червените" гостуват в "Надежда" утре от 19:00 часа, а феновете призоваха всички свои съмишленици да изпълнят сектора за гости и да подкрепят отбора. От Сектор Г обаче поставиха специален акцент и върху фигурата на Любослав Пенев, който в момента е начело на Локомотив София.

Сектор Г с призив за Любо Пенев

От фенската трибуна на ЦСКА подчертаха, че привържениците трябва не само да подкрепят любимия си отбор, но и да покажат уважението си към една от най-големите легенди в историята на клуба.

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"Знаете кой е начело на „Локомотив“ и през какво преминава в момента, така че нека освен подкрепа към ЦСКА да засвидетелстваме нашата любов и уважение и към големия Любо Пенев!", написаха от "Трибуна Сектор Г" във Facebook.

"Очакваме всички вас утре вечер на стадиона. ЦСКА играе! Напред, червените!", завършва позицията на фенската организация.

Пенев е сред най-емблематичните фигури, свързани с ЦСКА. Той постига успехи в клуба както като футболист, така и като треньор.

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