От Survivor до Škoda Elroq: Приключенията на Геновева Иванова

Приключението рядко върви по предварително начертан маршрут. То обича неочакваните посоки, новите места и онези решения, които ни отвеждат към непознатото. А Геновева Иванова определено не се страхува да ги следва. Познаваме я от Survivor, където смелостта и любопитството ѝ я отвеждат на хиляди километри от дома. Но пътуванията присъстват в живота ѝ много преди това и продължават да го изпълват и до днес.

В момента тя е екскурзовод и начален учител, а през последните години успява да свърже тези два различни свята по наистина специален начин. Обикаля нови места, събира идеи, превръща видяното в уроци за своите ученици… и винаги има причина да потегли нанякъде. А днес голяма част от тези километри изминава със своята електрическа Škoda Elroq.

Адреналин от първата минута

Любовта към природата и непознатото логично отвеждат Геновева до едно от най-смелите решения в живота ѝ - участието в Survivor. И макар оттогава да е минало време, тя продължава да се връща към този период с усмивка.

„Аз съм човек, който винаги е бил много адаптивен, търся приключението, много обичам природата.“, споделя Иванова. И още самото пристигане на острова прилича повече на сцена от екшън филм, отколкото на обикновено начало. Участниците скачат от хеликоптери в океана и оттам трябва сами да достигнат до брега. За авантюристката обаче напрежението бързо отстъпва място на чистото вълнение от това, че най-после е там - „В момента, в който излязох от водата и стъпих на плажа, бях като едно малко щастливо дете, влязло в някой голям магазин за сладолед.“, спомня си.

След първоначалната еуфория идва и същинският тест. Животът с толкова различни характери и без обичайните удобства се оказва едно от най-големите предизвикателства за нея. Но пък точно тогава открива колко важни са устойчивостта и способността да се адаптира. - „Гъвкава съм в обстоятелствата“, признава тя.

От острова обратно на път

След Survivor се връща към екскурзоводството, а скоро в ежедневието ѝ се появява още едно призвание - началната педагогика. Постепенно започва да търси пресечната точка между двата на пръв поглед различни свята. Общото между тях обаче открива лесно - и двете са начинания, които истински харесва.

“Вярвам, че човек наистина трябва да прави това, което обича, за да не го усеща просто като работа”, споделя с усмивка тя.

Когато децата започват да навлизат в историята и географията, учителката решава да използва опита си като екскурзовод, за да им покаже тези предмети отвъд учебниците. Започва отново да обикаля познати места, но вече ги разглежда през очите на своите ученици. А в класната стая идеите придобиват форма - децата моделират различни периоди от българската история, пресъздават храмове и манастири и дори катедралата „Св. Александър Невски“.

Автомобил за всички планове

Честите пътувания постепенно водят и до необходимостта от по-надежден автомобил. Пътешественичката проучва различни възможности около месец и половина, като един от основните въпроси е дали да избере хибрид или изцяло електрически модел. Тук важна роля има баща ѝ.

„Електрическият автомобил е бъдещето“, категоричен е той. Освен технологията, значение имат и практичните неща - колата трябва да е просторна и подходяща за честите ѝ пътувания. При посещението им в представителството на Škoda баща ѝ забелязва Elroq почти веднага.

„Elroq е твоята кола. Виждам те в нея“, казва той. Самата Геновева обаче не взима решението толкова бързо, но след като разглежда автомобила отвътре, колебанието постепенно изчезва.

„В този момент аз се влюбих в колата“, признава тя.

Десет куфара и първото голямо пътуване

Съвсем скоро Elroq получава възможност да покаже на практика защо е подходящ за нейното ежедневие. При пътуване до морето с учениците багажът се оказва твърде много за автобуса и част от него трябва да отиде в нейния автомобил. Резултатът? Около десет куфара намират място в Škoda-та.

„В този момент осъзнах, че съм взела наистина правилното решение.“, спомня си Иванова.

Пътуванията до морето променят и първоначалните ѝ представи за електромобилите. След колебанията преди покупката Геновева бързо свиква с електрическото шофиране. Само за месец два пъти стига до морето, а сметката също помни - 1256 километра за около 50 евро, със зареждане на обществени станции.

„Тогава оцених колко много работи за мен електрическият автомобил. Не аз за него - той за мен.“, отбелязва изследователката.

Комфорт, безопасност и приключение

От Драгалевския манастир до морето, от училищните пътувания до маршрутите, които предстоят - Elroq постепенно намира своето място в едно ежедневие, в което рядко се стои на едно място.

А след всички изминати километри, Геновева вече знае как би описала своята Škoda Elroq: „Комфорт, безопасност и приключение“, казва тя.

Три думи и достатъчно добра причина пътят ѝ да продължи.

* Автомобилът на Геновева Иванова е Škoda Elroq 85, 210 kW / 285 к.с., с батерия 82 kWh, в цвят Smoky Diamond Silver Metallic, допълнен с пакет Winter и дизайн пакет LODGE.

А ако и на вас Škoda Elroq ви е харесал и искате да го опознаете по-добре, можете да разгледате повече за модела тук.