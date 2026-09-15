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"Ямал не заслужава, Мбапе не спечели нищо": Легенда посочи кой ще спечели Златната топка

15 септември 2026, 15:19 часа 636 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Ямал не заслужава, Мбапе не спечели нищо": Легенда посочи кой ще спечели Златната топка

С наближаването на деня, в който ще се връчи Златната топка, все повече играчи, треньори, легенди, експерти и анализатори започнаха да говорят по въпроса за най-престижната индивидулна награда във футбола. Един от хората, които изказаха мнението ис пубично е немската легенда и носител на Златната топка Лотар Матеус. Той за пореден път подкрепи звездата на Байерн Мюнхен Хари Кейн в борбата за отличието.

Лотар Матеус: "Той има всичко необходимо"

Ето какво каза Лотар Матеус пред "Sky Sports": "Той е изключителен играч, но въпреки големия успех, това не беше годината на Ламин Ямал. Той беше "един от многото" в кампанията на Испания за Световното първенство и не достигна нивото, което имаше в миналото, и което е постигнал отново този сезон. Това не означава, че няма шанс при гласуването. Той има всичко необходимо, за да бъде носител на Златната топка.

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Лотар Матеус

"Все още виждам Хари Кейн като фаворит"

Вярвам, че титлите играят решаваща роля, поради което виждам шансовете му като по-добри от тези на Мбапе, който не е спечелил нищо тази година с Реал Мадрид или Франция. Все още виждам Хари Кейн като фаворит. Той спечели Златната обувка, вкара на Световното първенство и отбеляза важни голове в Шампионската лига. Освен това спечели две титли с Байерн и стигна до полуфиналите както на Шампионската лига, така и на Световното първенство".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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