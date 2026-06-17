Програма на ЦСКА в Лига Европа: жребий | мачове | дати и часове | телевизия (ОБНОВЕНА)

Българският футболен гранд ЦСКА се завръща в евротурнирите през сезон 2026/27, след като в две поредни години не успя да се класира за квалификациите на нито една от надпреварите на УЕФА. "Армейците" вече започнаха предсезонната си подготовка, тъй като още в началото на месец юли им предстоят мачове от първия квалификационен кръг на втория по сила турнир на УЕФА - Лига Европа. В тази статия ще намерите актуална информация за европейското участие на ЦСКА през новата кампания.

ЦСКА в евротурнирите на УЕФА - програма за сезон 2026/27

На 16 юни бе изтеглен жребият за първия квалификационен кръг на Лига Европа, който определи ЦСКА да се изправи срещу отбора на Дере Сити (Република Ирландия). "Червените" бяха поставени за жребия и се предполага, че се изправят срещу отбор от по-нисък ранг. За да стигне до групите на Лига Европа, ЦСКА трябва да премине през четири квалификационни етапа. А в случай, че отпадне от квалификациите на Лига Европа, ще има втори шанс за достигане на групи на евротурнирите чрез третия по сила турнир - Лига на конференциите.

След като вече стана ясна програмата на ЦСКА за лято 2026 - с дати за всички контроли, сега започна да се изяснява програмата на "червените" и за евротурнирите. Ясни са датите, като предстоят да станат ясни и началните часове на двата мача с Дери Сити, както и по коя българска телевизия ще бъдат излъчени - тази информация ще бъде актуализирана в статията на по-късен етап. Ето и какво е известно до момента от програмата на ЦСКА в турнирите на УЕФА:

Лига Европа - първи квалификацонен кръг

9 юли: ЦСКА - Дери Сити

16 юли: Дери Сити - ЦСКА

Лига Европа - втори квалификационен кръг* (ако се класират)

23 юли: Карабах/Вестри - ЦСКА

30 юли: ЦСКА - Карабах/Вестри