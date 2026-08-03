Македонската църква оправдава враждебността към българите: Духовник от РСМ плаши със самоунищожение

Македонската църква изглежда оправдава враждебността и омразата към българите, става ясно от пост на Кумановско-Осоговски митрополит Григорий. Той заявява, че любовта към своя народ е естествено и добро чувство, но национализмът изисква неприязън, враждебност и презрение към съседите, като обвинява ЕС, че прилага протекционистка политика спрямо България. Думите на македонския духовник са намерили място в македонския църковен сайт religija.mk.

Това е една от църковните медии, през които руската православна пропаганда си пробива път в Северна Македония, което беше отчетено от доклад на Антидезинформационната мрежа за Балканите (ADN-Балкани).

Знаем, че руското и сръбското влияние в югозападната ни съседка бяха една от тревогите в последния доклад на Европейския парламент за напредъка на Скопие.

Нещо повече - за руско влияние се говори и в Доклада на Държавния департамент на САЩ за Западните Балкани, а българското разузнаване отчита в своя доклад за 2025 г., че срещу българските интереси на Балканите работят регионални и глобални фактори, каквито са Сърбия и Русия. ОЩЕ: Руската пропаганда си пробива път през църквата в Северна Македония

Църквата вижда война и етноцид

Македонският духовник използва твърде тежки думи за българо-македонските отнишения, като война и етноцид.

"Когато силата на ЕС се прилага под формата на протекционистична политика на държавата членка срещу страна кандидат за влизане в ЕС, тогава войната по принцип вече е обявена, всичко е подготвено за нея, духовно и материално, и тя може да се появи във всеки един момент", пише още митрополитът.

Той говори за империалистическата воля на България за обезличаване и побългаряване на македонците.

По думите му това е "политика на несправедливост и тя вече ражда бедствия и войни, като отчита, че засега те са словесни и дипломатически.

В своя пост македонският духовник говори за "победата на България над Македония" и за етноцид над македонския народ.

Страх от самоунищожение

"Правните промени, които България търси, ще доведат до етносоциологическа имплозия (самоунищожение) и постепенна промяна в съзнанието на македонците, че са българи", плаши още митрополитът.

В своя пост македонският духовник говори за политиката на „осиромашяване на ближния си“, със средства, които водят до влошаване на политическите и икономическите проблеми на съседната държава.

Той обяснява, че това е политика, която е от полза за страната, която я прилага, и същевременно вреди на съседите ѝ, в случая с България срещу Северна Македония.

"Политиката на България спрямо Северна Македония представлява „трагедия на общото благо“, трагедия на православното християнство", добавя още митрополитът. ОЩЕ: Българското разузнаване: Чужди сили са работили срещу България на Балканите