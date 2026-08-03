Кабинетът "Радев":

Втори път за две седмици: Мисия на ЕС се качи на дегизиран танкер от руския "сенчест флот" (ВИДЕО, СНИМКИ)

03 август 2026, 9:21 часа 757 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Втори път за две седмици: Мисия на ЕС се качи на дегизиран танкер от руския "сенчест флот" (ВИДЕО, СНИМКИ)

Морска мисия на ЕС, ръководена от Италия, се качи на борда на танкер от така наречения „сенчест флот“ на Русия в неделя, 2 август, и извърши проверка. Това е втората подобна операция за по-малко от две седмици, случваща се на фона на засилените проверки в Европа на кораби, заподозрени, че помагат на Москва да заобикаля санкциите върху петрола. Министерството на отбраната в Рим съобщи, че танкерът Toa Payoh („Тоа Пайо“), който е обект на санкции от ЕС, е бил пресечен на запад от сицилианския остров Пантелерия, докато плавал от западноафриканската страна Бенин към Истанбул.

Според източник, запознат с операцията и цитиран от Reuters, корабът е преминал под флага на Камерун едва миналата седмица. Морските власти започнали проверката, за да установят дали танкерът има законно право да плава под този флаг и дали регистрационните му документи са валидни.

Още: Танкер от руския "сенчест флот" замърсява Черноморието ни с нефт: Сателитни снимки го доказват, а за властите теч няма

Корабът не е бил задържан

Източникът посочва, че военноморската мисия на ЕС, наречена операция EUNAVFOR MED Irini, не разполага с правомощия да задържа кораби по време на такива инспекции, което означава, че Toa Payo“ не е бил задържан.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Въпреки това документите, събрани по време на качването на борда, все още се разглеждат и могат да бъдат използвани от националните власти за последващо задържане, ако се наложи.

Снимка: Getty Images

Капитанът отказал да сътрудничи на мисията на ЕС

Капитанът на „Тоа Пайо“ първоначално отказал да сътрудничи на мисията на ЕС, което наложило екип от италиански военни да се качи на борда на кораба с хеликоптер, излетял от „Таон ди Ревел“ - флагманския кораб на мисията EUNAVFOR MED на ЕС.

Още: След като плати глоба: Танкер, считан за част от руския сенчест флот, напусна Франция

Проверката, проведена с подкрепата на гръцки кораб и полски морски патрулен самолет, е продължила около два часа и е приключила безопасно, съобщи италианското военно министерство.

Втора такава операция за две седмици

Операцията от неделя следва качването на борда на кораба MV South Star на 20 юли – още един танкер, свързан с руския „сенчест флот“, който беше проверен от силите на мисията на ЕС поради подозрения, че също плава под фалшив флаг.

Европейският съюз наложи санкции на десетки кораби, които според него са част от „сенчест флот“, използван от Русия за заобикаляне на ограниченията върху износа ѝ на петрол след нахлуването ѝ в Украйна.

Още: Сметката с прегорели кораби от руския сенчест флот набъбва (ВИДЕО)

EUNAVFOR MED Irini е военноморска мисия на ЕС, стартирана през 2020 г. с цел прилагане на оръжейното ембарго на ООН срещу Либия. Оттогава правителствата на страните от ЕС разшириха обхвата ѝ, като ѝ дадоха право да извършва проверки чрез качване на борда.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Европейски съюз Русия Средиземно море руски танкер война Украйна руски сенчест флот
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес