Втори път за две седмици: Мисия на ЕС се качи на дегизиран танкер от руския "сенчест флот" (ВИДЕО, СНИМКИ)

Морска мисия на ЕС, ръководена от Италия, се качи на борда на танкер от така наречения „сенчест флот“ на Русия в неделя, 2 август, и извърши проверка. Това е втората подобна операция за по-малко от две седмици, случваща се на фона на засилените проверки в Европа на кораби, заподозрени, че помагат на Москва да заобикаля санкциите върху петрола. Министерството на отбраната в Рим съобщи, че танкерът Toa Payoh („Тоа Пайо“), който е обект на санкции от ЕС, е бил пресечен на запад от сицилианския остров Пантелерия, докато плавал от западноафриканската страна Бенин към Истанбул.

Според източник, запознат с операцията и цитиран от Reuters, корабът е преминал под флага на Камерун едва миналата седмица. Морските власти започнали проверката, за да установят дали танкерът има законно право да плава под този флаг и дали регистрационните му документи са валидни.

⚠️ 🇷🇺 Reuters: an EU naval mission led by Italy boarded a Russian "shadow fleet" tanker Sunday, the second such operation in under two weeks, as Europe intensifies scrutiny of vessels suspected of helping Moscow evade oil sanctions.



Italy's Defence Ministry says the Toa Payoh,… — The Tectonic (@thetect0nic) August 2, 2026

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Корабът не е бил задържан

Източникът посочва, че военноморската мисия на ЕС, наречена операция EUNAVFOR MED Irini, не разполага с правомощия да задържа кораби по време на такива инспекции, което означава, че Toa Payo“ не е бил задържан.

Въпреки това документите, събрани по време на качването на борда, все още се разглеждат и могат да бъдат използвани от националните власти за последващо задържане, ако се наложи.

Снимка: Getty Images

Капитанът отказал да сътрудничи на мисията на ЕС

Капитанът на „Тоа Пайо“ първоначално отказал да сътрудничи на мисията на ЕС, което наложило екип от италиански военни да се качи на борда на кораба с хеликоптер, излетял от „Таон ди Ревел“ - флагманския кораб на мисията EUNAVFOR MED на ЕС.

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Проверката, проведена с подкрепата на гръцки кораб и полски морски патрулен самолет, е продължила около два часа и е приключила безопасно, съобщи италианското военно министерство.

#2agosto



Operazione IRINI: nave Thaon di Revel abborda petroliera appartenente alla “flotta ombra” russa.



Questa mattina, Nave Thaon di Revel, nave ammiraglia dell’Operazione EUNAVFOR MED IRINI, missione dell’Unione europea nel Mediterraneo, ha effettuato un controllo sulla… pic.twitter.com/SAVCskSyoU — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) August 2, 2026

Втора такава операция за две седмици

Операцията от неделя следва качването на борда на кораба MV South Star на 20 юли – още един танкер, свързан с руския „сенчест флот“, който беше проверен от силите на мисията на ЕС поради подозрения, че също плава под фалшив флаг.

Европейският съюз наложи санкции на десетки кораби, които според него са част от „сенчест флот“, използван от Русия за заобикаляне на ограниченията върху износа ѝ на петрол след нахлуването ѝ в Украйна.

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EUNAVFOR MED Irini е военноморска мисия на ЕС, стартирана през 2020 г. с цел прилагане на оръжейното ембарго на ООН срещу Либия. Оттогава правителствата на страните от ЕС разшириха обхвата ѝ, като ѝ дадоха право да извършва проверки чрез качване на борда.