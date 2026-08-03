ЦСКА се "изгаври" с една от легендите си - той остана обиден и се разграничи от ръководството

През лятото на 2025 година ЦСКА се раздели с една от легендите си. Става въпрос за Радослав Здравков, който бе основна фигура в скаутското звено в Борисовата градина. Впоследствие стана ясно, че той сам е взел това решение, имайки предвид напредналата си възраст. В този момент Здравков бе на 68 години. Няколко месеца по-късно той остана свързан с ЦСКА, като бе избран за председател на новоучредения Клуб на ветераните "Червени армейски легенди".

"Огорчен и обиден": ЦСКА разочарова Ради Здравков на юбилея му

Въпреки че това признание му донесе известна доза гордост, Здравков остана разочарован от последната постъпка на клуба спрямо него. На 30 юли, в деня на реванша с Карабах от Лига Европа в София, легендата на "армейците" навърши 70 години. От ЦСКА обаче забравиха да споделят празника му с феновете на стадиона, както го направиха с други легенди преди това. По тази причина Здравков е силно огорчен и обиден на любимия си клуб. Затова той заяви пред колегите от Gong.bg, че повече не иска да има нищо общо с настоящото ръководство.

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Ето какво каза Ради Здравков:

"Никога не съм допускал, че от клуба могат да покажат такова неуважение към мен. Навръх 70-годишнината ми оставих семейството си вкъщи и отидох на стадиона да подкрепя любимия отбор. Сигурен бях, че по някакъв начин ще бъда почетен на моя празник, Уви, това не се случи и аз се почувствах огорчен и обиден, защото целият ми живот е свързан с ЦСКА", заяви Здравков. "Не искам дори да припомням какво съм направил за ЦСКА като футболист. Но съм категоричен - с това ръководство не искам повече да имам нищо общо. Надявам се следващият, който има юбилей - Георги Илиев-Майкъла, да не бъде забравен и клубът да не се изгаври и с него."

"Идеята да се възстанови Клуба на ветераните е моя, положих много усилия да обединя червената общност, ветераните отново да бъдат сплотени. Искаше ми се футболистите, които са оставили следа в ЦСКА, да се чувстват уважавани и обгрижвани. На последните две гостувания в евротурнирите с отбора пътуваха бивши играчи, в домакинствата тимът беше подкрепен на живо от доста от ветераните", каза още той. От ЦСКА все още не са коментирали ситуацията.

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