От сърцето на Салерно към света: Музиката като език на италианската душа и дипломация

Това лято тази история ще бъде разказана в шест български града. Публиката ще може да се наслади на изпълненията на Филхармоничния оркестър "Джузепе Верди ди Салерно" от 7 до 12 август

За поетите и писателите музиката е езикът на Вселената. Всички ние имаме честта да го разбираме, но макар и с универсално послание, той се владее до съвършенство от малцина и носи енергия, която владеят единствено виртуозите, а те са онези, които се превръщат в посланици. Могат да разказват историята на цяла култура чрез музиката и го правят по завладяващ начин.

Филхармоничният оркестър "Джузепе Верди ди Салерно" принадлежи към тази категория музиканти - и официалното му мото го казва без излишна скромност: Ambasciatori di Musica. Посланици на музиката. И това не е просто метафора, това е дипломация.

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Когато музикантите пътуват по света, те не просто носят със себе си ноти и инструменти, а пренасят живата памет на една от най-значимите оперни сцени в Южна Италия - театър, разрушен от земетресение и възкресен от непреклонна воля, от оркестър, кръстен на човека, чиято музика е синоним на самата Италия.

Това лято тази история ще бъде разказана и в България.

Театърът, който върна душата и гласа на Салерно

Фотограф: Стефан Н. Щерев

Историята на оркестъра не може да бъде разказана и разбрана без историята на театъра, чието име носи. Театър "Джузепе Верди" е построен в Салерно през 1872 г. по образеца на прочутия "Сан Карло" в Неапол - с амбицията Южна Италия да докаже, че може да диша с културното самочувствие на Севера. Векове наред той е бил живото сърце на музикалния живот на Кампания.

Земетресението в Ирпиния от 1980 г. спира това сърце. Театърът остава затворен почти четиринадесет години - с напукани стени и разрушени фрески. В Салерно тогава казват, че градът е загубил гласа си.

Когато през 1994 г. театър "Верди" отваря отново, това е повече от реставрация, това е възкресение. А три години по-късно, през 1997 г., се ражда и Филхармоничният оркестър – "детето", на тази упоритост и вяра, който дебютира с плам и страст – с "Фалстаф" на Джузепе Верди, с легендарния баритон Роландо Панерай. Тази история - на оцеляване и възраждане, ще бъде представена в България от 7 до 12 август 2026 г., именно чрез творчеството на Верди.

Енио Мориконе и мениджърът на театъра Антонио Марзуло

Италианският композитор е колосална фигура, чийто живот сам по себе си е оперен сюжет. Загубил първата си жена и двете си деца, изпаднал в тежка депресия след провала на ранните си творби, той се завръща към сцената с "Набуко" и превръща своята лична трагедия в национален химн. Хорът Va, Pensiero, плачът на пленените евреи по изгубената родина - италианците чуват като собствения си порив и борба за свободата и единството. "Набуко" надхвърля театралните стени и се превръща в символ на Рисорджименто.

Това е и посланието на Верди, а и на музикантите, които пресъздават творчеството му - способността да превръщат личното в универсално, а универсалното в непосредствено лично.

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Неслучайно изпълненията на Филхармоничния оркестър "Джузепе Верди ди Салерно" биват определяни с термина Dramatic Orchestra - признание за комбинация от епична наситеност, емоционално напрежение , които напомнят повече на филмов саундтрак, отколкото на академична концертна изява. Оркестърът не модернизира Верди, нито го балсамира в историческа витрина - той изпълнява музиката му с онази емоционална правда, която е по-ценна от всяка интерпретационна иновация, а светът приема за най-добрия посланик на творчеството на Верди.

В рамките на близо три десетилетия оркестърът превръща Салерно в отправна точка за културен маршрут, простиращ се далеч отвъд Апенините, а географията на международните му изяви е пример за дипломация, която преодолява всяка граница.

В Германия оркестърът представя своя Верди пред публика, почитаща Вагнер и Брамс - и печели признание именно с автентичния италиански звук, различен от северноевропейската оперна традиция.

В Индия, в Ню Делхи и Мумбай, "Севилският бръснар" на Росини звучи по повод Срещата на върха на ЕС и Индия от 2003 г. Концертът е повече от музикален жест, той е конкретен акт на културна дипломация, придружаващ официален политически форум.

В Япония и Португалия оркестърът изпълнява "Кармен", а в Испания и Франция -"Турандот"… Всяко турне е избор, не само какъв репертоар да бъде изпълнен, но и какво да бъде разказано за Италия чрез музиката.

В страната оркестърът се изявява на сцени с особен символичен заряд: Sala Nervi във Ватикана, Сенатът на Италианската република, Театър "Сан Карло" в Неапол, фестивалите в Равена, Равело и Монте Карло. Представял е музиката си пред папа Йоан Павел II, кралицата на Швеция и президентите на Италия Карло Адзелио Чампи и Джорджо Наполитано.

Виторио Григоло

Международното присъствие на оркестъра се гради и върху имената на солистите, с които работи. На сцената на театър "Верди" в Салерно - и в пътуванията извън нея - са се изявявали Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Катя Ричарели, Диана Дамрау, Виторио Григоло, Гена Димитрова, чийто глас е оставил незаличима следа в Салерно, Орлин Анастасов, Светла Василева.

Диригентският списък е не по-малко впечатляващ: Даниел Орен (дългогодишен артистичен директор на театъра), Никола Луизоти, Донато Ренцети, Пиеро Белуджи, имена, свързани с водещите оперни театри по света.

Музиката като дипломация и страст в България

В теорията на международните отношения "мека сила" е способността да въздействаш не чрез принуда, а чрез привличане - ценности, идеи, образи. Италия притежава изключителен капитал в тази сфера. Операта, родена на Апенините, е може би най-разпознаваемият неформален посланик на италианската идентичност - по-мощен от всяка политическа и туристическа кампания.

Оркестърът от Салерно изпълва със съдържание тази толкова въздействаща дипломация. Дали с "Турандот" в Германия или със "Севилският бръснар" в Индия, той не предлага абстрактна "класика" , а носи духа на театъра на Салерно.

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Кметът на Салерно Винченцо Наполи го формулира ясно - страстта е тайното оръжие.

"Страстта движи нашия оркестър - и именно тя е способна да привлича нова публика и да разширява аудиторията до нови поколения."

Фотограф: Стефан Н. Щерев

Когато маестро Гуидо Манкузи, чиято кариера е преплетена с историята на театъра от десетилетия, казва, че музиката на открито "диша различно" и операта "престава да бъде музей", той описва същата страст - изкуството, което достига до хората директно, без институционални рамки, е по-силно от всяко дипломатическо комюнике.

Турнето на оркестъра в България от 7 до 12 август 2026 г. е продължение на тази страст, но и нова страница в дългата история между Театър "Верди" и българската вокална школа.

Увертюрите и откъсите от "Травиата", "Риголето", "Аида" и "Набуко" , са същевременно история на италианската опера и демонстрация на онова, което оркестърът прави най-добре - да представи Верди без академична дистанция, без музейна опаковка.

Хаузер и Антонио Марзуло

България не е случаен избор. Театърът в Салерно е сцена, на която от десетилетия триумфират български гласове - Гена Димитрова, Орлин Анастасов, Светла Василева, и по-младото поколение с Александрина Михайлова и Габриела Георгиева.

Зад музиката ще стои това послание - история, признание, взаимност.

Маестро Манкузи обобщава тази история без излишна реторика: "Да представим Верди в България е естествено - вашата публика разбира тази музика не само интелектуално, а емоционално. Отвъд нотите стои човечността. Верди говори за любов, свобода, достойнство, саможертва. Това не са стари сюжети - това сме ние."

Именно в тази реплика се съдържа същността на "културната дипломация". Не посолство, не протокол, не официален жест - а звук, пресичащ разстоянието между Салерно и България по най-прекия от всички пътища - чрез емоцията.

България, с нейната собствена дълбока музикална традиция и с онова, което се описва като "вокалното чудо" на нашата оперна школа, е изключително добре подготвена за тази среща.

Между Салерно и България има повече общо, отколкото изглежда на пръв поглед: двете традиции се познават и уважават отдавна. Турнето от август 2026 г. прибавя нова страница към тази история – страница, създадена от сърцето на Салерно.

Билети за концертите можете да закутипе от Eventim.

Организатор: Vienna Trend Events.

Дати: 7 август - Стара Загора | 8 август - Велико Търново | 9 август - Варна | 10 август - Бургас | 11 август - Пловдив | 12 август - София