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Вучич е притеснен за Дунав: Ако падне с още 30 сантиметра, с нас е свършено

03 август 2026, 10:05 часа 904 прочитания 0 коментара
Снимка: Профил на Алексансър Вучич във Фейсбук
Вучич е притеснен за Дунав: Ако падне с още 30 сантиметра, с нас е свършено

Сръбският президент Александър Вучич заяви в ефира на телевизия Ниш, че страната е изправена пред сериозни проблеми поради екстремните горещини и ниските нива на водата в Дунав, предупреждавайки, че по-нататъшно спадане на нивото на реката може да причини големи трудности, предаде хърватската медия "Индекс". Дунав, който тече през десет държави от югозападна Германия до Черно море, се е отдръпнал до рекордно ниски нива по голяма част от течението си, разкривайки скали, пясъчни плитчини и стари корабокрушения, които рядко са били виждани преди.

Очаква се нивото на водата в Дунав да спадне още през следващите дни, тъй като прогнозата не предвижда значителни валежи, докато температурите в региона се очаква да се повишат до над 38 градуса по Целзий.

"Всички сме се разглезили, никой не иска да изключи климатика"

„Ако падне с още 30 сантиметра, с нас е свършено. В страни, които имат атомни електроцентрали, зависими от нивата на водата, проблемът е още по-голям. Във всеки случай има безброй проблеми, а най-големият е във Войводина, особено защото там не валя. Бях изяден жив заради това. В други части на страната няма такива проблеми, само във Войводина, особено в части от Банат“, каза Вучич, според „Телеграф“ .

Той добави, че Сърбия е изправена пред „10 дни ад“ и предупреди за рекордно потребление на електроенергия. „И сега идва най-лошото време, 10 дни ад. И не забравяйте, че сега консумираме много ток, сякаш е Свети Никола. Всички сме се разглезили, никой не иска да изключи климатика“, каза той. ОЩЕ: Без ток заради безводието на Дунав: На Балканите се надяват на България

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Сърбия Александър Вучич река Дунав
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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