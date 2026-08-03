Тръмп отложи "най-голямата атака от Втората световна война насам" и цените на петрола рязко смениха посоката

Цените на петрола се понижиха днес, 3 август, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени планираната атака срещу Иран и надеждите за мирно споразумение в Близкия изток се възвърнаха. Цената на международния бенчмарк "Брент", който е референтен и за Европа, падна с над 5% и към момента на публикуване на материала се търгува за 83,29 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI поевтиня с повече от 6 на сто - до 79,44 долара за барел.

Доналд Тръмп отложи "най-голямата атака от Втората световна война насам"

Причината - Доналд Тръмп съобщи, че е отложил „най-голямата атака от Втората световна война насам“, за да даде шанс за нови преговори с Иран.

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А в неделя Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници - ОПЕК+ - одобри увеличение на квотата за добив на петрол с около 188 000 барела на ден, считано от септември.

Поради прекъсвания в износа от Персийския залив, Русия и Казахстан, причинени от войните в Иран и Украйна, поредицата от месечни увеличения на ОПЕК+ през по-голямата част от тази година остана до голяма степен само на хартия, без значително въздействие върху пазара. Увеличението за септември, договорено от основните членове на ОПЕК+ - Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман - приключва поетапното отменяне на съкращението на доставките с 1,65 милиона барела на ден, първоначално договорено през 2023 г., когато в групата все още бяха включени Обединените арабски емирства. Те напуснаха ОПЕК през май.

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Въпреки че източници от ОПЕК+ заявиха преди срещата, че групата вероятно ще направи пауза в увеличаването на производството за четвъртото тримесечие, в изявлението ѝ не се споменава какво може да бъде договорено за последните три месеца на 2026 г., предава CNBC.

Паузата все още е възможен вариант, заяви Хорхе Леон, анализатор в Rystad. „ОПЕК+ приключи с отмяната на доброволните си съкращения. Следващото предизвикателство е управлението на излишъка, който може да възникне с нормализирането на експортните потоци“, каза той. „След като приключи кампанията за възстановяване, ОПЕК+ няма голям стимул да се впуска в по-нататъшни промени в предлагането. Нашият базов сценарий е пауза през четвъртото тримесечие, докато групата се подготвя за преговорите за квотите за 2027 г.“.

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Фючърсите на сорта West Texas Intermediate след това отбелязаха ръст от над 1% и затвориха на цена от 84,67 долара за барел. Цената на суровия петрол „Брент“ също се повиши с над 1% и затвори на 90,12 долара. Днес обаче последва нов спад заради новината от Тръмп.