ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 3 август 2026 година

Българският телевизионен ефир ще предложи много емоции на феновете на спорта в понеделничния ден, 3 август. Програмата започва с колоездене при мъжете и жените. По-късно по националната телевизия ще бъде излъчено на два етапа Европейско първенство по плувни спортове. Отборите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив ще затворят третия кръг в родния футболен елит, докато Янтра и Етър ще се изправят в дербито на Втора лига. Любителите на тениса ще могат да наблюдават старта на основната схема на турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал, Канада.

Спорт НА ЖИВО по телевизията днес, 3 август:

11:20 Колоездене: Обиколка на Полша, първи етап, мъже - EUROSPORT 2

16:45 Колоездене: Тур дьо Франс, трети етап, жени - EUROSPORT

17:00 Европейско първенство по плувни спортове: артистично плуване, отборно, волна програма - БНТ 3

18:00 Тенис, ATP 1000: Монреал - MAX Sport 2

18:45 Футбол: Етър - Янтра, Втора лига - Диема спорт

20:00 Тенис, ATP 1000: Монреал - MAX Sport 1

20:00 Европейско първенство по плувни спортове: скокове във вода, трамплин 3 м, мъже, синхронно, финал - БНТ 3

21:15 Футбол: Спартак Варна - Локомотив (Пловдив), Първа лига - Диема спорт

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