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След месечния рекорд: Еврото започва с близки до върха нива през август

03 август 2026, 9:51 часа 203 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След месечния рекорд: Еврото започва с близки до върха нива през август

След като на 31 юли курсът на еврото отбеляза рекордни стойности за последния един месец, качвайки се до стойност 1,1534 спрямо щатския долар, равнището горе-долу се запазва и в началото на август, макар и с леко понижение. През изминалия месец единната европейска валута записа най-ниското си ниво от 1,1371 на 27 юли, а само дни по-късно записа върховото постижение за периода.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 3 август, за 1,1526 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е само с 0,07% по-ниско от последното отчетено ниво в петък.

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Европейската централна банка определи на 31 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1485 щатски долара.

Снимка: iStock

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 31 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1534 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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