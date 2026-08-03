Вучич: Всички сме сърби

„Няма босненски или хърватски сърби, има само сърби. И всички ние сме сърби. Няма разлика между епископ Сергий, отец Славиша, Миле и мен. Ние сме само сърби и нищо повече и нищо по-малко от това“, каза президентът на Сърбия Александър Вучич, подчертавайки, че манастирите и църквите са от решаващо значение за събирането и оцеляването на сръбското население, предаде nistv.rs. Президентът на Сърбия и председателят на Алианса на независимите социалдемократи Милорад Додик посетиха манастира Рмандж, където бяха посрещнати от епископ Сергий Бихачско-Петровски и Рманджски.

„Наша работа е да помагаме на църквата. Тук нашите хора не оцеляват лесно“, каза президентът на Сърбия. Вучич заяви, че икономическото укрепване е най-важният начин за запазване на населението и сръбските общности в тази част на Босна и Херцеговина.

Всички са сърби според Вучич

Президентът на Сърбия говори и за отношението към сръбската идентичност, като изрази несъгласието си с използването на термина „сърби“ и разделянето на сърбите според територията, на която живеят.

След това той заяви, че терминът „сърби“ не трябва да се използва като етноним.

Президентът на Сърбия подчерта, че сърбите не трябва да бъдат разделяни според държавите и регионите, в които живеят.

Той обяви, че във вторник ще говори по-открито за отношенията между Сърбия и Република Сръбска, както и за резултатите от сътрудничеството през предходните 15 години.

„Няма да се меся в ежедневната политика, но ще говоря за предходните 15 години. Ще говоря за това какво сме направили, какво не сме направили, какво е възможно и какво не“, каза Вучич. ОЩЕ: В Словения режат крилата на "Сръбски свят"? Сръбският патриарх получи условна присъда