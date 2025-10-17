Георги Иванов пред Слави Трифонов: Учил съм до осми клас. После само футбол (ВИДЕО)

"Микрофонът помни" е нова рубрика на Actualno.com, в която припомняме емблематични изказвания на спортни деятели.

През октомври 2001 година настоящият президент на Българския футболен съюз Георги Иванов-Гонзо гостува в „Шоуто на Слави“. По онова в качеството си на звезда на Левски нападателят разказва откъде идва прякорът му и за неосъществения си трансфер в ЦСКА. Иванов не крие: „Учил съм в гимназия и спортна паралелка до осми клас. После само футбол". Разбира се, актуалната степен на образование на Гонзо към октомври 2025 година вероятно е различна.

Гонзо: ЦСКА изпусна своя шанс да премина в този отбор

„Този прякор от дете ми е останал, децата имат по десет прякора. Аз дори вече не се обръщам на Георги“, разказва Иванов за прякора си Гонзо. „От малък съм започнал да тренирам в Локо Пловдив. Винаги съм искал да стана футболист и това е било единствената ми цел. Повечето деца искат да станат футболисти като големи, но най-хубавото е, че с хобито си си вадиш прехраната“, коментира той.

На въпрос от водещия Слави Трифонов какво е учил, тогавашният нападател на "сините" отговоря: „Учил съм в гимназия и спортна паралелка до осми клас. После само футбол. В началото ми беше трудно в София. След това свикнах.“ Интервюто продължава с още футболни въпроси.

„Футболът в чужбина е друг, не е като българския. Подписах договор за три години с Левски, да се надяваме да не го изпълня до край. Харесва ми Испания като държава“, допълва Гонзо. „ЦСКА изпусна своя шанс да премина в този отбор. Точно преди да дойда в Левски имах разговор с Георги Василев, той така и не си изпълни думата“, разказва той. В интервюто Георги Иванов споделя още спомена си за първото попадение за Левски, любимия си гол, дербитата с ЦСКА и други.

