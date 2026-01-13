Войната в Украйна:

Първо зимно попълнение в Ботев Пловдив, Арда взе бивш футболист на Локо Пловдив

Браян-Антони Хайн е първото ново попълнение в зимната селекция на Ботев Пловдив. Новината официално съобщиха от "жълто-черния" клуб. 24-годишният краен защитник парафира днес своя контракт с „канарчетата“. 182-сантиметровият състезател играе предимно в лявата зона на отбраната. Арда Кърджали от своя страна официално подписа договор с централния бранител Мартин Паскалев, който идва като свободен агент от босненския ФК Сараево.

Трансфери в Първа лига

Голяма част от кариерата на Хайн е преминала в германския Хамбургер, а за последно бе част от Регенсбург. Общо до сега той има 179 мача с 11 гола и 15 асистенции. Новият футболист на "канарчетата" бе приветстван от спортния директор на клуба Иван Цветанов. След среща между спортния директор на клуба Ивайло Петков и самия играч, двете страни сложиха подпис под договор за две години и половина.

Мартин Паскалев пък е роден на 25 декември 2001г. в Свиленград. Баща му е бивш вратар Красимир Паскалев, който има мачове в А и в Б група през 90-те години. Новият футболист на Арда започва своята професионална кариера в Локомотив Пловдив, където играе от 2018 до 2025 г., след което е продаден на босненския ФК Сараево, от където се присъединява към Арда.

Паскалев е висок 186 см и играе на поста централен защитник. През последната година обаче имаше едва седем мача за босненския гранд и беше ясно, че на него няма да се разчита, заради което той е решил да се раздели.

Джем Юмеров
