Лайфстайл:

21-годишен българин с невероятно постижение! Спечели четвърта олимпийска квота за страната ни

13 януари 2026, 23:50 часа 305 прочитания 0 коментара
21-годишен българин с невероятно постижение! Спечели четвърта олимпийска квота за страната ни

21-годишният българин Александър Кръшняк завърши на второ място в паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия) от Световната купа по сноуборд. Родният представител отстъпи срещу на Маурицио Бармолини в първия си финал от стартовете за Големия кристален глобус. По този начин нашият състезател спечели четвърта квота за Олимпийските игри в в Кортина-Милано в този спорт. До момента с квоти за Олимпиадата в сноуборда бяха Радослав Янков и Тервел Замфиров при мъжете, както и Малена Замфирова при жените.

Александър Кръшняк с второ място в паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия)

Кръшняк допусна грешка в началната и стръмна част от трасето, като остана на 1.6 секунди след италианеца, който е носител на Световната купа за миналия сезон. Преди това Александър Кръшняк победи австриеца Андреас Промегер на осминафиналите, след което се справи и с Арън Марч (Италия). В предпоследната фаза българинът спечели срещу Щефан Баумайстер от Германия, изпреварвайки го с 0.45 секунди.

 

При жените Малена Замфирова отпадна на осминафиналите срещу Цубаки Мики. Българката изостана на 0.22 секунди след японската си съперничка. Замфирова остана на десето място в крайното класиране. В сряда е отборната надпревара от Световната купа по сноуборд с участието на Малена Замфирова и Тервел Замфиров. След това предстоят и стартовете в Банско на 17 и 18 януари. В тях ще участват 127 състезатели от 20 държави, сред които всички най-големи звезди в паралелните дисциплини.

ОЩЕ: Жалко! Радо Янков остана на 8 стотни от подиума на Световната купа по сноуборд в Скуол

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
сноуборд Световна купа по сноуборд
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес