21-годишен българин с невероятно постижение! Спечели четвърта олимпийска квота за страната ни

21-годишният българин Александър Кръшняк завърши на второ място в паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия) от Световната купа по сноуборд. Родният представител отстъпи срещу на Маурицио Бармолини в първия си финал от стартовете за Големия кристален глобус. По този начин нашият състезател спечели четвърта квота за Олимпийските игри в в Кортина-Милано в този спорт. До момента с квоти за Олимпиадата в сноуборда бяха Радослав Янков и Тервел Замфиров при мъжете, както и Малена Замфирова при жените.

Александър Кръшняк с второ място в паралелния слалом в Бад Гащайн (Австрия)

Кръшняк допусна грешка в началната и стръмна част от трасето, като остана на 1.6 секунди след италианеца, който е носител на Световната купа за миналия сезон. Преди това Александър Кръшняк победи австриеца Андреас Промегер на осминафиналите, след което се справи и с Арън Марч (Италия). В предпоследната фаза българинът спечели срещу Щефан Баумайстер от Германия, изпреварвайки го с 0.45 секунди.

При жените Малена Замфирова отпадна на осминафиналите срещу Цубаки Мики. Българката изостана на 0.22 секунди след японската си съперничка. Замфирова остана на десето място в крайното класиране. В сряда е отборната надпревара от Световната купа по сноуборд с участието на Малена Замфирова и Тервел Замфиров. След това предстоят и стартовете в Банско на 17 и 18 януари. В тях ще участват 127 състезатели от 20 държави, сред които всички най-големи звезди в паралелните дисциплини.

