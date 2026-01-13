Висшата лига пак се наложи над Серия А: бивш нападател от Острова изненада Рома в Копа Италия

На 13-ти декември се изигра предпоследният мач от 1/8-финалите за Копа Италия. Рома посрещна Торино на "Олимпико" в един от по-интригуващите мачове на този елиминационен кръг. Треньорът на "вълците" Джан Пиеро Гасперини излезе без голямата си звезда Пауло Дибала в титулярния състав и може би това му коства победата. Два гола на нападателя на Торино Че Адамс помогнаха на "биковете" да победят с 3:2 и да продължат към 1/4-финалната фаза.

Че Адамс е поредният играч от Висшата лига, който се разиграва в Италия

Напоследък се очертава тенденцията играчи, които са около средното ниво във Висшата лига да осъществяват трансфери в Италия и там да блестят. Най-яркият пример от последната година е Скот МакТомини, който беше извън плановете на Манчестър Юнайтед, пристигна в Наполи и стана играч на сезона в първата си година в Серия А. Че Адамс продължи традицията, като с двата си гола помогна на Торино да изхвърли римския гранд от турнира. Той се подвизаваше във Висшата лига със Саутхемптън.

Два гола на Че Адамс донесоха победата на Торино

Първото попадение на шотландеца дойде през първото полувреме, като той откри резултата в 35-тата минута. Първата част завърши само с неговия гол, но това не остана така за дълго. Само минута след подновяването на играта защитникът на Рома Марио Ермосо изравни. Обаче радостта на "вълците" не трая дълго, тъй като Адамс отбеляза второто си попадение в 52-рата минута. Но римският гранд успя да изравни отново. Половин час по-късно Антонио Арена се разписа за 2:2. В добавеното време всичко приключи, след като полузащитникът Емирах Илкан вкара за крайното 3:2 и Торино взе победата.

