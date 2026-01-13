Илиян Филипов разкри колко са предлагали от Левски на звездата на Ботев Пловдив

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, даде обширно интервю пред Дарик и dsport за ситуацията с Армстронг Око-Флекс.

„Кратко и ясно – вчерашният ден получихме обаждания от бащата на Око-Флекс, че има договорки с Левски, които Левски щели да платят. И да го пуснем. И до днес до 12:08, когато получихме мейл, че имат интерес, никой не се е свързал. Клубът не знае нищо, дори имаше заплашителни съобщения, че те нямало да платят такава цена. Всичките им съобщения с Илко Копанарски са в WhatsApp. Дори се договарят годишни условия – 15 000 евро заплата, 220 000 евро годишна. Ние три пъти му отговаряме „Добре“, но с нас никой не е говорил. Преди няколко дни бяхме в БФС с Дани Боримиров и Наско Сираков. Никой дори не загатна. Сутринта си входирахме сигнала в БФС. По правилата никой няма право да говори с футболист с договор, вече БФС да си предприема нужните мерки“, обясни Филипов.

"В 12:08 днес получихме мейл, че има интерес. Ние сме пуснали сигнал преди 10:00 часа. Установили сме това нарушение. Левски после изпратиха писмо, че не са разговаряли. Имаше предложена трансферна сума, но е конфиденциална. Трябва да отговорим до утре сутринта. Казахме им, че трансферният прозорец отваря на 20 януари. Ние сме го включили в състава за лагера в Турция. Ако имат интерес, да кажат дали и на 20-и ще имат интерес, но няма отговор. Ситуацията е такава.

„Ние имаме и други, и то официални предложения за този футболист. Взели сме решение, че ще викнем футболиста. Ще видим и неговото желание, това е правилният подход. Без неговото желание, то може да му се предлагат и много пари, но... На 20-и ще видим всички предложения, за да може той да каже „Искам тук...“. Аз друг начин на работа не разбирам. Ще го дадем на Левски, ако избере Левски. Тук е водещо не само интереса на клуба, но и на футболиста. Ние винаги сме постъпвали коректно, ще се разберем. Ще приемем неговото желание, казвам го най-отговорно“, каза още той.