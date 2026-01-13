Официално: Манчестър Юнайтед има нов мениджър

Майкъл Карик е новият мениджър на Манчестър Юнайтед! Новината съобщават от клуба от Висшата лига. Договорът на бившия халф на "червените дяволи" е до края на сезона. Той се завръща на стадион "Олд Трафорд", заменяйки Рубен Аморим, който изкара само 14 месеца начело на 20-кратните шампиони на Англия. Както е известно, 44-годишният бивш национал на Англия за кратко пое поста временно изпълняващ длъжността мениджър, след като Оле Гунар Солскяер беше уволнен през ноември 2021 година.
Карик започва втория си престой начело на Юнайтед с дербито от 22-рия кръг на Висшата лига срещу Манчестър Сити в събота. В дните след уволнението на Аморим бившият партньор в полузащитата на Майкъл Карик - Дарън Флетчър, ръководеше тима при равенството 2:2 срещу Бърнли и загубата с 1:2 от Брайтън, с която Юнайтед отпадна от ФА Къп.
🚨 OFFICIAL: Michael Carrick returns to Manchester United as new caretaker manager until June.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2026
Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans and Travis Binnion all form part of Carrick's backroom staff.
Darren Fletcher chose to return to the Under-18. pic.twitter.com/BtWwjvgPhQ
"Знам какво е необходимо, за да успееш тук. Сега фокусът ми е върху това да помогна на играчите да достигнат стандартите, които очакваме в този невероятен клуб. Вече съм работил с редица футболисти и продължих да наблюдавам отбора отблизо през последните години. Имам пълна вяра в техния талант, отдаденост и способност да бъдат успешни тук. Все още има за какво да се борим през сезона. Готови сме да се обединим и да дадем на феновете това, което заслужават заради невероятната си подкрепа", каза Карик, който записа 464 мача за клуба от Манчестър. Бившият полузащитник ръководи Мидълзбро между 2022 и 2025 година.
