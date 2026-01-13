Трансферът на Рупанов се бави, в Полша определиха ситуацията като „нестабилна“

Нападателят на Левски Борислав Рупанов е пред трансфер в полския Гурник Забже. Това може да се окаже много престижен ход в кариерата на 21-годишния футболист, но за съжаление процесът се бави. А полският журналист Томаш Влодарчик, който е с много добра репутация, определя ситуацията като „нестабилна“. Според него трансферът се е забавил, защото „липсват детайли“, които са нужни за завършването му.

„Рупанов трябваше да пристигне в Полша в неделя“

Ето какво написа Томаш Влодарчик: „Борислав Рупанов и Гурник Забже – разговорите са в напреднал стадий, но все още не са финализирани. Преговорите все още продължават. 21-годишният нападател на Левски София трябваше да пристигне в клуба в неделя, но всички подробности все още не са финализирани. Ситуацията е динамична“. В момента Гурник Забже е на второ място в полската Екстракласа. Отборът е на подготвителен лагер в Турция, точно както настоящият отбор на Рупанов Левски.

Левски ще остане само с един нападател

Един от футболистите на клуба е световният шампион с Германия от 2014 г. Лукас Подолски, за когото се появи информация, че иска да купи Гурник. Именно от Подолски Борислав Рупанов ще може да попие много опит. Левски е на първо място в Първа лига, като спечели 44 точки от 19-те мача в първия полусезон. Трансферът на Рупанов може да е престижен, но това ще остави „сините“ със само един нападател в лицето на Мустафа Сангаре.

