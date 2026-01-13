Националният борд по водите възложи задача на Българския ВиК Холдинг

Проблемите с водоснабдяването в областите Ямбол, Перник и Велико Търново бяха разгледани на заседание на Националния борд по водите, съобщиха от правителствената пресслужба. Сред темите бяха проблемите, свързани с водоснабдяването в общините Елхово и Болярово, и необходимостта от реконструкция на главен водопровод „Воден – Елхово“ в област Ямбол.

Вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров заяви, че всички би трябвало да имат сериозен ангажимент към този район – Странджанско-Сакарския, тъй като това е един от най-бързо обезлюдяващите региони в страната. „Осигуряването на такава базова нужда, каквато е възможността да се ползва чиста питейна вода, не би трябвало да бъде обект на коментар, а изконно право“, добави Зафиров.

По данни на ВиК Холдинга цялостната дължина на водопровода е 35 километра, от които 17-18 километра следва да бъдат реконструирани. Кметът на община Елхово Петър Гендов обясни, че въпросният водопровод дава много аварии, като за един месец те са 25.

Христо Христов, кмет на община Болярово, изтъкна като основен проблем липсата на проектиране, за да се предприемат дейности по цялостна рехабилитация на водопровода. Христов поясни, че Община Болярово е предприела необходимите действия през годините и е сменила три водопровода на сто процента. „В момента изпълнява четвърти с тенденция и пети да бъде изпълнен, но загубите от този довеждащ водопровод са около 70 литра в секунда“, добави кметът.

Бордът прие решение, с което възложи на Българския ВиК Холдинг в срок до 23 януари тази година да предостави информация относно текущото състояние на главния водопровод „Воден-Елхово“, евентуални планове за неговия ремонт, включително възможности за осигуряване на средства за изпълнение на неговия ремонт.

Кметът на пернишкото село Рударци Пантелей Янков обясни, че проблемите с водоснабдяването в региона се дължат и на факта, че Рударци се ползва целогодишно като вилна зона, разраства се, непрекъснато се строят с нови къщи и не може да се справи поради намален дебит на вода.

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов докладва за извършената проверка на язовир „Йовковци“ във Велико Търново и намаления приток. Генов посочи, че за тази година няма да има проблеми с питейно битовото водоснабдяване, но препоръча да се търсят алтернативни решения, ако тенденцията с намаления приток се запази.

В началото на октомври 2025 г. беше създадена и уебстраница, която да представя информация за проведените заседания, приетите решения, заповеди и актуални новини, свързани с дейността на Националния борд по водите. Интернет страницата е с адрес https://nbv.government.bg/ и е разработена от експертите в борда изцяло на доброволни начала.