Радар за икономика: Най-важните новини на 13 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 13 януари 2026 г.

От днес, 13 януари, работят всички областни координационни центрове към Механизма за еврото в страната, обяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов, който оглавява главния Координационен център за въвеждане на еврото. "Имаме 48,3% от паричната маса в левове, събрана в БНБ. Миналата седмица беше 36,3%. Трендът е прогресивен. Мисля, че след 20 февруари ще имаме едно добре заредено обращение в еврови банкноти", каза още той. Почти 50% от левовете са извадени от обращение, обмяна лев-евро в банките се уеднаквява

И още от брифинга - стана ясно, че от началото на годината цената на потребителската кошница от около 51-52 евро за седмица, или 99-101 лв, отчете Иванов. "Пророкуваха се какви ли не небивалици за резки трендове – нищо от това не се случва, имаме нормално действащ пазар, вървим с тенденциите на европейския пазар", отбеляза той.

А валутата евро спрямо щатския долар тази сутрин отстъпи след възхода вчера, когато европейската валута бе близо до нивото от 1,17 към американската. Трябва да се отбележи обаче, че доларът регистрира най-значителния си спад за последните три седмици в понеделник, след като американски прокурори започнаха наказателно разследване срещу президента на Управлението за федерален резерв Джером Пауъл, което спомогна за възхода на новата ни валута. Странен завой в курса на еврото

Какъв контрол упражнява Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) върху АЕЦ Козлодуй и конкретно заради два технически проблема от декември месец, 2025 година. Въпросът е само един от общо 7, които поставя д-р Петър Кърджилов, член на управителния борд на Nuclear Transparency Watch.Повечето въпроси касаят необходимостта от смяна на предпазни елементи – мембрани, част от втори контур на блока (паротурбинната установка), осигуряващи безопасността. Причината за питанията – кой всъщност и при какви условия е смянял въпросните елементи? Има данни, че това е Атоменергоремонт" АД, като това поставя на дневен ред въпроса има ли връзка с Христо Ковачки. По над половин милион евро загуба за АЕЦ "Козлодуй" заради лош ремонт - да или не? Въпроси към АЯР

По света Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи с указ мита от 25% за страните, които търгуват с Иран и поддържат търговски контакти със страната. Иран изнася голяма част от петрола си за Китай. Пекин, който е също и най-големият потребител на петрол от Венецуела и водещ вносител на суровината от Русия, използва доставките от трите страни, които подлежат на различни санкции от Запада, за да спести милиарди долари от вноса си през последните години. Това обаче прави азиатския гигант уязвим към всякакви прекъсвания на доставките. Уязвим ли е Китай: Тръмп наложи нови мита заради Иран