Юрген Клоп ли ще е новият треньор на Реал Мадрид: Германецът сам отговори

След загубения финал за Суперкупата на Испания от Барселона, треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо сам напусна поста си, под претекст, че се е уморил от еготата в клуба. За един от основните кандидати за нов мениджър на „белите“ е бившият наставник на Ливърпул Юрген Клоп. Германецът побърза сам да прекрати слуховете за бъдещето си, като отхвърли варианта да се завърне на треньорската скамейка.

Юрген Клоп: „В Реал Мадрид нещо не е съвсем наред“

Той се оттегли от позицията си в мърсисайдския клуб поради подобна причина – каза, че е уморен от динамичния живот на треньор и иска да си почине. От тогава Клоп е директор по футболните въпроси към „Ред Бул“ и вече многократно е опровергавал слухове за завръщането си край тъчлинията. Ето какво каза Юрген Клоп в ServusTV: „На първо място, мисля, че това (уволнението на Шаби Алонсо – бел.ред.) е още един знак, че в момента там нещо не е съвсем наред.

„Очакванията в Реал Мадрид очевидно са огромни“

Ако Шаби Алонсо, който през последните две години в Байер (Леверкузен) показа какъв изключителен треньорски талант е – и мисля, че на неговата възраст и с броя на работните места, които е имал, може спокойно да се каже това – бъде принуден да напусне Мадрид само шест месеца по-късно, това показва няколко неща. От една страна, показва, че в днешно време вече не ти се дава никакво време. От друга, очакванията в Реал Мадрид очевидно са огромни. Да се вземе такова решение в разгара на емоциите, след като загубиха финал от Барселона, говори много.

„Това няма нищо общо с мен“

Мисля, че от известно време вече се носеха слухове. А сега – не знам дали натам вървеше въпросът ти – но това няма абсолютно нищо общо с мен и не е задействало нищо и при мен, което вероятно щеше да е следващият въпрос. Бях изненадан, това е вярно – искрено изненадан. След това няколко души ми писаха и аз им отговорих с различни емоджита“.

