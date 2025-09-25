Разкриха какво са си казали Гидженов и Митрев при спорните ситуации в ущърб на Левски

Дербито между Левски и Лудогорец бе белязано от две спорни ситуации, като и двете бяха в ущърб на "сините". От отбора на Хулио Веласкес настояха да получат ВАР-аудио от ситуациите, за да разберат защо се е стигнало до тези решения. Изглежда, че от БФС ще уважат тяхното желание и ще им предоставят комуникацията между главния съдия Радослав Гидженов и ВАР арбитъра Венцислав Митрев, а колегите от Sportal разкриват какво точно са си казали реферите.

Видал не е бил изгонен, защото настъпването не било умишлено

Ето какво казва Гидженов при настъпването на Кайо Видал срещу Кристиан Димитров, за което Левски има претенции за потенциален червен картон: "Видях, че има настъпване, но ми кажи дали е умишлено?". А Митрев му отговаря: "Не е умишлено. При опит да се приземи, го настъпва неволно, защото няма къде да стъпи."

Отменили дузпата за Левски, защото футболистът на Лудогорец играе пръв с топката

Другата ситуация пък бе при отсъдената от Гидженов дузпа в полза на Левски, която впоследствие бе отменена след намесата на ВАР. Митрев привика Гидженов, а той преразгледа ситуацията и промени решението си. В комуникацията между двамата арбитри е имало сигнал, че според Митрев няма дузпа, защото защитникът на Лудогорец играе първо с топката. Гидженов отива и преглежда ситуацията отново и се съгласява с помощника си.

Дербито между Левски и Лудогорец завърши без победител при резултат 0:0, като остави "сините" на върха в класирането.

