Разпада ли се гръбнакът на Черно море? Ключова фигура напусна отбора

Отборът на Черно море официално се разделя с една от основните си фигури в средата на терена - Асен Чандъров. Новината за напускането на полузащитника дойде изненадващо за мнозина, след като двете страни решиха да прекратят своите трудови отношения по взаимно съгласие. Халфът, който се превърна в мотор на отбора през изминалата кампания, оставя сериозна празнина в схемата на "моряците", точно когато тимът започва подготовка за новите предизвикателства на вътрешната и международната сцена.

Асен Чандъров се разделя с Черно море

Раздялата е още по-неочаквана предвид факта, че Чандъров бе сред най-постоянните изпълнители в състава на варненци. През изминалата състезателна година полузащитникът се вписа по изключителен начин в колектива, записвайки внушителните 39 мача във всички турнири. Освен със своята работоспособност, той допринесе и с директна опасност пред противниковата врата, реализирайки 5 попадения. Неговата способност да диктува темпото на играта бе в основата на много от ключовите победи на тима, което прави напускането му сериозен ребус за треньорския щаб.

Тази промяна в състава идва след един от най-успешните сезони за Черно море в съвременната история на клуба. Варненци демонстрираха изключителна тактическа дисциплина и превърнаха своя стадион в непристъпна крепост за всеки съперник в елита. Благодарение на колективния дух и отличното физическо състояние на футболистите, отборът успя да се утвърди сред водещите фактори в първенството, борейки се до последно за най-високите места в класирането.

Въпреки позитивните резултати обаче, облаците над "Тича" не са напълно разсеяни. Ситуацията с останалите играчи, чиито договори изтичат в края на месеца, остава неясна и поражда доза несигурност сред привържениците. Ръководството е изправено пред предизвикателството да запази гръбнака на отбора, като същевременно намери адекватни заместници на напускащите лидери като Чандъров, за да съхрани инерцията от историческото представяне през изминалата година.

