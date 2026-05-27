Разпада ли се гръбнакът на Черно море? Ключова фигура напусна отбора

27 май 2026, 12:08 часа 530 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК Черно море / PFC Cherno more
Отборът на Черно море официално се разделя с една от основните си фигури в средата на терена - Асен Чандъров. Новината за напускането на полузащитника дойде изненадващо за мнозина, след като двете страни решиха да прекратят своите трудови отношения по взаимно съгласие. Халфът, който се превърна в мотор на отбора през изминалата кампания, оставя сериозна празнина в схемата на "моряците", точно когато тимът започва подготовка за новите предизвикателства на вътрешната и международната сцена.

Раздялата е още по-неочаквана предвид факта, че Чандъров бе сред най-постоянните изпълнители в състава на варненци. През изминалата състезателна година полузащитникът се вписа по изключителен начин в колектива, записвайки внушителните 39 мача във всички турнири. Освен със своята работоспособност, той допринесе и с директна опасност пред противниковата врата, реализирайки 5 попадения. Неговата способност да диктува темпото на играта бе в основата на много от ключовите победи на тима, което прави напускането му сериозен ребус за треньорския щаб.

Тази промяна в състава идва след един от най-успешните сезони за Черно море в съвременната история на клуба. Варненци демонстрираха изключителна тактическа дисциплина и превърнаха своя стадион в непристъпна крепост за всеки съперник в елита. Благодарение на колективния дух и отличното физическо състояние на футболистите, отборът успя да се утвърди сред водещите фактори в първенството, борейки се до последно за най-високите места в класирането.

Въпреки позитивните резултати обаче, облаците над "Тича" не са напълно разсеяни. Ситуацията с останалите играчи, чиито договори изтичат в края на месеца, остава неясна и поражда доза несигурност сред привържениците. Ръководството е изправено пред предизвикателството да запази гръбнака на отбора, като същевременно намери адекватни заместници на напускащите лидери като Чандъров, за да съхрани инерцията от историческото представяне през изминалата година.

ПФК Черно море Асен Чандъров
Кристин Попова Редактор
