Сватбени камбани ще огласят семейството на Стефан Вълдобрев (СНИМКИ)

Дъщерята на Стефан Вълдобрев – Мария Вълдобрева – привлече вниманието на обществеността с радостна лична новина: тя е сгодена. Новината беше споделена лично от нея в социалните мрежи, където публикува поредица от романтични снимки, показващи щастлив момент от живота ѝ.

Мария Вълдобрева, позната на зрителите като водеща на филмовата рубрика в предаването „Преди обед“ по bTV, всяка седмица представя най-новото от света на киното. Този път обаче тя сама се оказа в центъра на история, която звучи като извадена от сценарий на романтичен филм.

На публикуваните кадри ясно се вижда годежният ѝ пръстен, който веднага предизвика вълна от реакции и поздравления от последователите ѝ. Коментарите под публикацията бързо се изпълниха с пожелания за любов, хармония и щастливо бъдеще.

До Мария на снимките е нейният партньор Антон, с когото двамата изглеждат щастливи и спокойни. Споделените кадри не се ограничават само до момента на годежа – тя е добавила и други лични моменти от изминалите месеци, които дават по-пълна картина на нейното ежедневие и емоционален свят.

"Последните няколко месеца", озаглави публикацията си Мария.

Новината бързо се разпространи в интернет пространството и предизвика интерес сред почитателите на предаването "Преди обед", където Мария отдавна е разпознаваемо лице. За мнозина тя е свързана с киното и телевизията, но този път вниманието е насочено към нейния личен живот и новата стъпка, която прави.

За Мария Вълдобрева

Мария Вълдобрева е българска актриса и телевизионна водеща, дъщеря на Стефан Вълдобрев.

Тя има бакалавърска степен по "Кино" от Кралския колеж в Лондон и е семестриално завършила "Актьорство за драматичен театър" в Нов български университет.

Печели програма за участие на филмовия фестивал в Кан през 2019 г., където присъства на прожекции и индустриални събития.

През 2023 г. създава видео подкаста "КиноСпирка", а впоследствие започва да води и телевизионни рубрики за кино – първо в "Като на кино", а след това и в "Преди обед" по bTV.