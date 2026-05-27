Официално! ЦСКА обяви бъдещето на Христо Янев

Българският гранд ЦСКА официално обяви бъдещето на Христо Янев! "Армейците" решиха да го задържат на треньорския пост и през новия сезон, като подписаха нов 2-годишен договор с него. Ръководството на клуба гласува доверие на Янев, след като той успя да стабилизира представянето на отбора и да го изкачи до четвъртото място в Първа лига, да спечели Купата на България и да класира ЦСКА за квалификациите на Лига Европа.

Христо Янев подписа нов 2-годишен договор с ЦСКА

"Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб да надгради работата си от току-що завършилата кампания", съобщиха от ЦСКА.

"Христо Янев застана отново начело на тима в края на септември 2025 г. Той бързо успя да стабилизира ЦСКА, а впоследствие да го изкачи в битката за челните позиции в първенството – постигайки оптимално класиране с оглед на обстоятелствата. Под ръководството на Янев ЦСКА успя да навакса огромен пасив в точково отношение въпреки постоянното напрежение, огромен заряд във всеки двубой и някои сериозни съдийски грешки в ущърб на отбора.

Макар че се налагаше да изгражда облика на тима в движение и да изглажда колебания в игрово отношение, Христо Янев показа устойчивост и характер, извеждайки тима до триумф за Купата на България в битка с много сериозни съперници. Така отборът спечели квота за участие в Лига Европа.

Още: Феновете на ЦСКА не знаят какво искат: "червените" смениха много треньори, докато Лески гласува доверие на Веласкес

В същото време всички сме наясно, че има какво да се желае в спортно-технически план. Имаме какво да подобряваме в играта си, за да може ЦСКА да побеждава и да носи наслада на феновете. Вярваме, че този треньорски щаб е способен да го постигне.

ЦСКА благодари на Христо Янев и екипа му за професионализма, отдадеността и положените усилия. Клубът желае успех на старши треньора в преследването на задача №1 – спечелването на шампионската титла през новия футболен шампионат и достойно представяне в европейските клубни турнири", написаха още от ЦСКА.

Още: Майкъла с яростна атака по Христо Янев: Не става само с подмазване, трябва и покритие на терена!