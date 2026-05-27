Става ясен последният участник в елита на българския футбол - ето кога и къде да гледаме

След броени часове ще стане ясен и последният участник в елита на българския футбол през сезон 2026/27! В четвъртък отборите на Септември София и Янтра Габрово се захапват в жесток бараж за влизане в Първа лига, като двубоят се очаква с огромен интерес от феновете на българския футбол. Септември ще опита да запази мястото си в елита, докато Янтра търси завръщане в Първа лига след повече от четвърт век.

За последно Янтра бе част от елита на българския футбол преди 32 години. Сега клубът от Габрово има реален шанс да стигне до Първа лига, но за целта трябва да победи Септември, и то като гост в София. А габровският тим си заслужи участие в баража, след като завърши втори в крайното класиране на Втора лига с 64 точки - на само пет точки от шампиона Дунав Русе, който се класира директно в Първа лига, както и със само една точка пред третия Фратрия.

В кой ден и от колко часа е мачът в София

Септември пък завърши на 13-о място, което бе необходимата позиция, за да си осигури поне бараж за оставане в Първа лига. Причината е, че от новия сезон елитното ни първенство ще бъде съставено от два отбора по-малко - 14 на брой. Сега Септември ще опита да пречупи втородивизионния си съперник, като срещата е в четвъртък, 28 май, от 17:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи Септември - Янтра

Сблъсъкът ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще дава мача Септември - Янтра, е Diema Sport. Ако нямате възможност да гледате срещата, можете да прочетете повече за развоя на мача и крайния изход в спортната секция на Actualno.com!

