Емоционален взрив в червено: Дейвид Пастор обяви, че специалните дни за ЦСКА тепърва предстоят

Защитникът на ЦСКА Дейвид Пастор публикува емоционално съобщение към привържениците и целия екип на клуба след успешния край на сезона. Бразилецът се присъедини към “червените” миналото лято, когато направи своя трансфер и бързо се утвърди като титуляр.

Защитникът отдаде заслуженото на хората в сянка и червената публика

"Какъв сезон преживяхме! Ние не сме перфектни. Далеч от това. Имахме грешки, провали, вечери, в които изглеждаше, че всичко ще се срине. Началото беше тежко. Прекалено тежко. Гледаха ни и вече не вярваха. Но ние вярвахме. Дори с наведени глави, дори с уморени души, оценявахме фланелката, която носим. Този трофей беше повече от метал. Беше пот, сълзи, прегръдка след поражение.

На ръководството, на щаба, който работи в сянка, за да блестим ние – моето вечно уважение. На вас, фенове, които пеехте дори когато гласът ви изневеряваше – вие бяхте нашето гориво през целия път. Но днес говоря най-вече на братята от съблекалнята. Вие сте и бяхте гиганти. Понесохме всеки удар заедно. И независимо от всичко, се изправяхме заедно. И накрая спечелихме заедно. Специалните дни тепърва предстоят.

Благодаря. За всичко. За всяка секунда. Едно семейство, един цвят! Само ЦСКА!", написа Пастор в социалните мрежи.

