Хьогмо извива ръцете на Лудогорец за неустойката си

Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо все още не могат да официализират раздялата помежду си. Както е известно, под ръководството на норвежкия специалист „орлите“ завършиха сезона у нас без спечелен трофей, а това се случва за първи път в последните 14 години. Поради тази причина скандинавецът ще бъде освободен от поста си. Той не бе край страничната линия по време на мача с ЦСКА, като разградчани бяха водени от неговия помощник Микаел Старе.

В момента Хьогмо е в отпуск по лични причини

От Лудогорец обясниха отсъствието на Хьогмо на мача с ЦСКА с отпуск по лични причини. Според колегите от „Тема спорт“ обаче норвежецът със сигурност ще си събере багажа от стадион „Хювефарма Арена“. Причината раздялата да не е обявена официално е, че двете страни не могат да се разберат за неустойката, която Хьогмо трябва да получи за предсрочното прекратяване на договора му. Затова и в Разград пристигна неговия агент, който да се спазари за обезщетението на своя клиент.

Микаел Старе ще води Лудогорец в баража срещу Локомотив Пловдив

Междувременно стана ясно кой ще води Лудогорец в предстоящия бараж за Лигата на конференциите срещу Локомотив Пловдив. Става въпрос за Микаел Старе, който изведе разградчани до победа срещу ЦСКА с 1:0 в последния кръг на Първа лига. Двубоят между „орлите“ и „смърфовете“ е насрочен за петък, 29 май от 19:30 часа като ще се проведе на „Хювефарма Арена“.

ОЩЕ: Уволнен ли е Хьогмо? От Лудогорец разкриха бъдещето му