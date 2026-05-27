На „Герена“ потриват ръце: Бразилски гранд готви оферта за Майкон, Левски ще прибере сериозна сума за бранителя!

Бразилският гранд Коринтианс ще изпрати оферта до Левски за Майкон. На „Герена“ очакват предложението за бранителя да пристигне съвсем скоро. Това съобщи „Somos Fanáticos Brasil“. В началото на годината стана ясно, че левият защитник е бил предложен на Коринтианс, Фламенго и Крузейро. Единствено последният тим за момента не е показал, че има интерес към бразилеца.

Левият бек е склонен да се завърне в родината си

В момента в Крузейро разглеждат Майкон като вариант за заместник на бразилския национал и бивш капитан на Ювентус Алекс Сандро. Защитникът, който попадна в списъка на Карло Анчелоти за Мондиал 2026, е с изтичащ договор и изглежда, че няма да подпише нов.

В Бразилия отбелязват, че Майкон е склонен да се завърне в родината си, въпреки че няколко европейски отбора проявяват интерес към него. В началото на сезона името му бе свързвано със Севиля и Бетис, италианските Торино и Комо, френският Нант, както и египетският гранд Ал Ахли. През есента Левски отказа оферта от тима от Лига 1 на стойност над 3 милиона евро.

Настоящият му контракт изтича през лятото на 2027 г. и идеята е скоро да подпише нов. На „Герена“ се надяват да приберат 5 милиона евро за правата на футболиста. Защитникът бе на терена в 43 двубоя във всички турнири, в които вкара пет гола и направи седем асистенции през сезона. Бразилецът получи и наградата за Най-добър защитник в първенството за 2025 година.

