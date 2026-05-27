Войната в Украйна:

На „Герена“ потриват ръце: Бразилски гранд готви оферта за Майкон, Левски ще прибере сериозна сума за бранителя!

27 май 2026, 10:42 часа 367 прочитания 0 коментара

Бразилският гранд Коринтианс ще изпрати оферта до Левски за Майкон. На „Герена“ очакват предложението за бранителя да пристигне съвсем скоро. Това съобщи „Somos Fanáticos Brasil“. В началото на годината стана ясно, че левият защитник е бил предложен на Коринтианс, Фламенго и Крузейро. Единствено последният тим за момента не е показал, че има интерес към бразилеца.

Левият бек е склонен да се завърне в родината си

В момента в Крузейро разглеждат Майкон като вариант за заместник на бразилския национал и бивш капитан на Ювентус Алекс Сандро. Защитникът, който попадна в списъка на Карло Анчелоти за Мондиал 2026, е с изтичащ договор и изглежда, че няма да подпише нов.

Майкон Левски

В Бразилия отбелязват, че Майкон е склонен да се завърне в родината си, въпреки че няколко европейски отбора проявяват интерес към него. В началото на сезона името му бе свързвано със Севиля и Бетис, италианските Торино и Комо, френският Нант, както и египетският гранд Ал Ахли. През есента Левски отказа оферта от тима от Лига 1 на стойност над 3 милиона евро.

През есента Левски отказа оферта от тима от Лига 1 на стойност над 3 милиона евро.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Настоящият му контракт изтича през лятото на 2027 г. и идеята е скоро да подпише нов. На „Герена“ се надяват да приберат 5 милиона евро за правата на футболиста. Защитникът бе на терена в 43 двубоя във всички турнири, в които вкара пет гола и направи седем асистенции през сезона. Бразилецът получи и наградата за Най-добър защитник в първенството за 2025 година.

ОЩЕ: Левски набеляза заместник на Майкон, „сините“ се прицелиха в младежки национал на България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Коринтианс Майкон Араужо Дос Сантос
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес