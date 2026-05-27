Левски не трябва да повтаря грешките на Лудогорец на трансферния пазар

"Ако Левски получи големи оферти за Майкон, Кристиан Макун или Евертон Бала, трябва да ги приеме". Това заяви Янко Станчев в послендия епизод на предаването "Точно попадение". Според него "сините" трябва да започнат работа по лятната си селекция възможно най-скоро и да действат смело на трансферния пазар. Той направи паралел с Лудогорец, който преди две години не прие големите оферти за звездите си и след това ги продаде за значително по-малко пари.

"Левски не трябва да повтаря една грешна на Лудогорец"

"За Левски сега ще има почивка седмица-две и след това Веласкес може да започне с разучаването на евентуалните опоненти на "сините" в първия квалификационен кръг на Шампионска лига. За мен Левски трябва да десйтва бързо на трансферния пазар. Бостанджиев и Сираков трябва да определят някакъв бюджет, бюджет с който да се привлекат класни футболисти, които да надградят. И според мен Левски не трябва да повтаря една грешна на Лудогорец след Европейското първенство през 2024 г. когато получиха страхотни оферти за звездите си - Якоб Пьотровски, Квадво Дуа, Бърнард Текпетей. Тогава имаше оферти за тях близо до 8-цифрени суми", започна Янко.

Още: Войната между Папазки, Бостанджиев и Домусчиев започва

"Левски трябва да действа смело"

"В крайна сметка не ги продадоха тогава и продадоха Пьотровски за много по-малко. Съответно, според мен, сега ще се случи същото с Текпетей и Дуа в близкото бъдеще. Левски трябва да действа смело и ако получи големи оферти за играчи като Майкон, Кристиан Макун, Евертон Бала, които наистина се представиха отлично, трябва да ги приеме", завърши Станчев. Повече по темата можете да видите в последния епизод на "Точно попадение" в YouTube:

Още: На „Герена“ потриват ръце: Бразилски гранд готви оферта за Майкон, Левски ще прибере сериозна сума за бранителя!