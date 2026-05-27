Левски не трябва да повтаря грешките на Лудогорец на трансферния пазар

27 май 2026, 12:34 часа

"Ако Левски получи големи оферти за Майкон, Кристиан Макун или Евертон Бала, трябва да ги приеме". Това заяви Янко Станчев в послендия епизод на предаването "Точно попадение". Според него "сините" трябва да започнат работа по лятната си селекция възможно най-скоро и да действат смело на трансферния пазар. Той направи паралел с Лудогорец, който преди две години не прие големите оферти за звездите си и след това ги продаде за значително по-малко пари.

"Левски не трябва да повтаря една грешна на Лудогорец"

"За Левски сега ще има почивка седмица-две и след това Веласкес може да започне с разучаването на евентуалните опоненти на "сините" в първия квалификационен кръг на Шампионска лига. За мен Левски трябва да десйтва бързо на трансферния пазар. Бостанджиев и Сираков трябва да определят някакъв бюджет, бюджет с който да се привлекат класни футболисти, които да надградят. И според мен Левски не трябва да повтаря една грешна на Лудогорец след Европейското първенство през 2024 г. когато получиха страхотни оферти за звездите си - Якоб Пьотровски, Квадво Дуа, Бърнард Текпетей. Тогава имаше оферти за тях близо до 8-цифрени суми", започна Янко.

Евертон Бала

"Левски трябва да действа смело"

"В крайна сметка не ги продадоха тогава и продадоха Пьотровски за много по-малко. Съответно, според мен, сега ще се случи същото с Текпетей и Дуа в близкото бъдеще. Левски трябва да действа смело и ако получи големи оферти за играчи като Майкон, Кристиан Макун, Евертон Бала, които наистина се представиха отлично, трябва да ги приеме", завърши Станчев. Повече по темата можете да видите в последния епизод на "Точно попадение" в YouTube:

Левски Лудогорец Бернард Текпетей Якуб Пьотровски Квадво Дуа Евертон Бала Майкон Араужо Дос Сантос Кристиан Макун
Николай Илиев Редактор
