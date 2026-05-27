Будапеща отмени скандалното решение на Орбан за излизане от съда в Хага

27 май 2026, 12:37 часа 248 прочитания 0 коментара
Новият парламент на Унгария гласува за отмяна на скандалното решение на Виктор Орбан от 2025 г. за оттегляне от Международния наказателен съд, спирайки излизането само дни преди то да влезе в сила. Орбан обяви оттеглянето по време на посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е изправен пред заповед за арест от МНС за военни престъпления в Газа.

Правителството на Орбан реши да се оттегли от МНС, заявявайки, че съдът е станал "политически".

Премиерът Петер Мадяр, който отстрани Орбан на изборите миналия месец, обеща страната да остане в МНС.

Бенямин Нетаняху Унгария Виктор Орбан Международен наказателен съд
Виолета Иванова Редактор
