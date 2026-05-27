Будапеща отмени скандалното решение на Орбан за излизане от съда в Хага

Новият парламент на Унгария гласува за отмяна на скандалното решение на Виктор Орбан от 2025 г. за оттегляне от Международния наказателен съд, спирайки излизането само дни преди то да влезе в сила. Орбан обяви оттеглянето по време на посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е изправен пред заповед за арест от МНС за военни престъпления в Газа.
Правителството на Орбан реши да се оттегли от МНС, заявявайки, че съдът е станал "политически".
Премиерът Петер Мадяр, който отстрани Орбан на изборите миналия месец, обеща страната да остане в МНС.
NEW: Hungary's new parliament voted to reverse Viktor Orbán's 2025 decision to withdraw from the International Criminal Court, halting the exit just days before it would have taken effect.— Clash Report (@clashreport) May 27, 2026
Orbán had announced the withdrawal during a visit by Netanyahu, who faces an ICC arrest…