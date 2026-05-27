Войната между Папазки, Бостанджиев и Домусчиев започва

"Вече няма оправдание за по-голям или по-малък бюджет, защото и Валтер Папазки, и Атанас Бостанджиев, и Кирил Домусчиев имат възможности". Това заяви Николай Илиев в най-новия епизод на предаването "Точно попадение". Според него вече няма неравенство между трите гранда на българския футбол ЦСКА, Левски и Лудогорец във финансово отношение. Той добави, че и трите клуба ще имат шанс да направят добра лятна селекция. А темата дойде като продължение на въпроса дали Христо Янев трябва да остане треньор на ЦСКА.

"И според мен Христо Янев трябва да остане, защото липсата на български треньори, дори не говорим за най-високо ниво, говорим за нашето си първенство, е меко казано абсурдна - да нямаме наши треньори в най-големите отбори. Така че, да, Христо Янев трябва да остане, абсолютно си попада в графата "млади треньори". И сега вече лятото наистина ще е много интересно. Не само от гледна точка на подготовка, но и на селекция. Защото вече няма оправдание за по-голям бюджет или по-малък бюджет. Защото и Валтер Папазки, и Бостанджиев, и Кирил Домусчиев имат възможности. Със сигурност", започна Николай.

Така че вече го няма това неравенство. И Левски, и ЦСКА, и Лудогорец ще имат възможност да направят лятна селекция. И тук вече ще се види кой има по-добрите кадри в ръководството. Не само на най-високо ниво, тези които дават финансовите възможности. Защото заем, че поне в Левски и в ЦСКА е ясно. Валтер Папазки и Бостанджиев дават парите, след това вече надолу директорите се разпореждат с това какво ще се случва. Така че ето това вече ще се види - на кое ниво кой клуб най-добре работи", завърши Илиев. Още по темата можете да видите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

